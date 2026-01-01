Zľava až do výšky 69 % na PiGallery2

Nasaďte PiGallery2 jedným kliknutím.

Rýchla, adresárová, samo-hostená fotogaléria, ktorá premení priečinok obrázkov na disku na vyleštený webový album.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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Nasaďte PiGallery2 jedným kliknutím.

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KVM 1
17,99
5,49/mes.
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Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť PiGallery2

PiGallery2 je open-source, vlastne hostená fotogaléria, ktorá vezme adresár obrázkov z disku a slúži ako rýchla, moderná webová galéria — bez nahrávacieho procesu, bez proprietárnej databázy, bez závislosti na SaaS. Rozloženie adresárov, ktoré už používate, sa stane štruktúrou albumov, ktorú si návštevníci prezerajú, takže funguje rovnako dobre pre osobné fotoarchívy, galérie udalostí, rodinné dovolenkové albumy a ľahké portfóliá.

Vlastné hostovanie PiGallery2 na vašom vlastnom VPS udržiava fotografie a metadáta v infraštruktúre, ktorú ovládate, namiesto verejnej fotoslužby, ktorá ťaží obsah obrázkov na rozpoznávanie tvárí alebo tréningové dáta. Backend Node.js je zámerne odľahčený — bol navrhnutý tak, aby dobre fungoval na Raspberry Pi — takže malý plán VPS pohodlne hostí desaťtisíce obrázkov a zároveň poskytuje rýchle miniatúry a bohaté používateľské rozhranie (UI).

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Kľúčové vlastnosti PiGallery2

Adresárový model

Vaša existujúca štruktúra priečinkov sa stane hierarchiou albumov – vložte nové fotografie cez SCP, rsync alebo synchronizačný nástroj a automaticky sa zobrazia v galérii.

Rýchle miniatúry

Indexovač na pozadí generuje miniatúry v rôznych veľkostiach, ktoré sú uložené vo vyrovnávacej pamäti na disku, aby návštevníci mali plynulé posúvanie aj pri prvom načítaní.

EXIF a zobrazenie mapy

Číta metadáta EXIF na poskytovanie informačných stránok pre jednotlivé fotografie, geotagovaných zobrazení máp a vyhľadávania podľa fotoaparátu, dátumu alebo značky.

Vyhľadávanie a filtrovanie

Hľadajte podľa rozsahu dátumov, miesta, tvárí, značiek, hodnotení alebo názvu súboru bez externých indexovačov – všetky metadáta zostávajú v lokálnej databáze SQLite.

Zdieľanie a ochrana osobných údajov

Generujte zdieľateľné odkazy pre každý album s voliteľnými heslami a dátumami vypršania platnosti, alebo obmedzte prístup k albumom len pre overených používateľov.

Knižnica iba na čítanie

Adresár obrázkov je pripojený iba na čítanie, aby server nemohol náhodne upraviť alebo odstrániť pôvodné fotografie počas skenovania alebo generovania miniatúr.

Prečo spustiť PiGallery2 na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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