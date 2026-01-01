Nasaďte PiGallery2 jedným kliknutím.
Rýchla, adresárová, samo-hostená fotogaléria, ktorá premení priečinok obrázkov na disku na vyleštený webový album.
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S čím sa dá postaviť PiGallery2
PiGallery2 je open-source, vlastne hostená fotogaléria, ktorá vezme adresár obrázkov z disku a slúži ako rýchla, moderná webová galéria — bez nahrávacieho procesu, bez proprietárnej databázy, bez závislosti na SaaS. Rozloženie adresárov, ktoré už používate, sa stane štruktúrou albumov, ktorú si návštevníci prezerajú, takže funguje rovnako dobre pre osobné fotoarchívy, galérie udalostí, rodinné dovolenkové albumy a ľahké portfóliá.
Vlastné hostovanie PiGallery2 na vašom vlastnom VPS udržiava fotografie a metadáta v infraštruktúre, ktorú ovládate, namiesto verejnej fotoslužby, ktorá ťaží obsah obrázkov na rozpoznávanie tvárí alebo tréningové dáta. Backend Node.js je zámerne odľahčený — bol navrhnutý tak, aby dobre fungoval na Raspberry Pi — takže malý plán VPS pohodlne hostí desaťtisíce obrázkov a zároveň poskytuje rýchle miniatúry a bohaté používateľské rozhranie (UI).
Kľúčové vlastnosti PiGallery2
Adresárový model
Vaša existujúca štruktúra priečinkov sa stane hierarchiou albumov – vložte nové fotografie cez SCP, rsync alebo synchronizačný nástroj a automaticky sa zobrazia v galérii.
Rýchle miniatúry
Indexovač na pozadí generuje miniatúry v rôznych veľkostiach, ktoré sú uložené vo vyrovnávacej pamäti na disku, aby návštevníci mali plynulé posúvanie aj pri prvom načítaní.
EXIF a zobrazenie mapy
Číta metadáta EXIF na poskytovanie informačných stránok pre jednotlivé fotografie, geotagovaných zobrazení máp a vyhľadávania podľa fotoaparátu, dátumu alebo značky.
Vyhľadávanie a filtrovanie
Hľadajte podľa rozsahu dátumov, miesta, tvárí, značiek, hodnotení alebo názvu súboru bez externých indexovačov – všetky metadáta zostávajú v lokálnej databáze SQLite.
Zdieľanie a ochrana osobných údajov
Generujte zdieľateľné odkazy pre každý album s voliteľnými heslami a dátumami vypršania platnosti, alebo obmedzte prístup k albumom len pre overených používateľov.
Knižnica iba na čítanie
Adresár obrázkov je pripojený iba na čítanie, aby server nemohol náhodne upraviť alebo odstrániť pôvodné fotografie počas skenovania alebo generovania miniatúr.
Prečo spustiť PiGallery2 na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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