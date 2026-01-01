Nasaďte Piwigo inštaláciou jedným kliknutím.
Vyspelá open-source platforma fotogalérie so stovkami doplnkov, podrobnými ovládacími prvkami zdieľania a pracovnými postupmi hromadného importu pre seriózne archívy.
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S čím sa dá postaviť Piwigo
Piwigo je jednou z najdlhšie fungujúcich open-source aplikácií fotogalérií, vytvorených špeciálne na správu rozsiahlych zbierok fotografií. Na rozdiel od odľahčených skriptov galérií, Piwigo spracováva archívy stoviek tisíc fotografií s indexovaním EXIF/IPTC, viacúrovňovými hierarchiami albumov, konfigurovateľnými veľkosťami miniatúr, podrobnými povoleniami pre jednotlivé albumy a ekosystémom pluginov s viac ako 200 komunitnými rozšíreniami, ktoré pokrývajú všetko od rozpoznávania tvárí po vlastné témy.
Vlastné hostovanie Piwigo na vašom VPS udržiava originály v plnom rozlíšení, údaje o polohe a štatistiky zobrazení na infraštruktúre, ktorú ovládate, namiesto toho, aby ste ich odovzdali fotografickej službe SaaS. Zásobník PHP a MySQL je mimoriadne stabilný, beží na minimálnych zdrojoch a vytvára galérie, ktoré sú online už dve desaťročia – vďaka čomu je Piwigo populárnou voľbou pre kluby, múzeá, fotografov a rodiny, ktoré chcú, aby ich fotoarchív prežil akéhokoľvek konkrétneho poskytovateľa cloudu.
Kľúčové vlastnosti Piwigo
Masívne škálovanie knižnice
Navrhnuté od prvého dňa na spracovanie archívov stoviek tisíc fotografií s rýchlym prehliadaním, vyhľadávaním a stránkovaním – nielen galérií pre hobby používateľov.
Viacúrovňové albumy
Usporiadajte fotografie do vnorených a virtuálnych albumov (jedna fotografia sa môže objaviť na mnohých miestach) s povoleniami pre jednotlivé albumy pre detailné zdieľanie.
EXIF a IPTC indexovanie
Automatická extrakcia metadát fotoaparátu, objektívu a IPTC umožňuje vyhľadávať fotografie podľa tela fotoaparátu, ohniskovej vzdialenosti, miesta alebo akejkoľvek vlastnej značky.
200+ pluginov
Katalóg rozšírení aktívnej komunity zahŕňa rozpoznávanie tváre, vodoznaky, témy prezentácií, mobilné nahrávače, zdieľanie na sociálnych sieťach a ďalšie.
Podrobné zdieľanie
Verejný, súkromný, heslom chránený a skupinovo obmedzený prístup k albumu s povoleniami na stiahnutie pre jednotlivé fotografie a odstránením údajov EXIF pre zdieľané albumy.
Nástroje na hromadný import
Pracovné postupy synchronizácie na strane servera a FTP/SFTP uľahčujú nahratie tisícov fotografií naraz namiesto nahrávania po jednej.
Prečo spustiť Piwigo na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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