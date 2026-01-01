Nasaďte Mixpost jednoklikovou inštaláciou.
Samoobslužná platforma na plánovanie a správu sociálnych médií, vytvorená ako alternatíva k Bufferu, Hootsuite a iným komerčným plánovačom.
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S čím sa dá postaviť Mixpost
Mixpost je samoobslužná platforma na plánovanie a správu sociálnych médií, vytvorená ako bezplatná alternatíva k Bufferu, Hootsuite a iným komerčným plánovačom sociálnych médií. Umožňuje agentúram, marketérom a individuálnym tvorcom plánovať, rozvrhovať a publikovať obsah naprieč viacerými sociálnymi sieťami z jedného kalendára bez poplatkov za účet, obmedzení príspevkov alebo kvót na analýzy. Čisté webové UI poskytuje vizuálne plánovanie obsahu, knižnicu médií, šablóny príspevkov a vykresľovanie náhľadov pre jednotlivé platformy.
Samoobslužné hostovanie Mixpostu na vašom VPS udržiava každý príspevok, naplánovaný rad, analytickú udalosť a pripojený sociálny účet vo vašej infraštruktúre, namiesto toho, aby prechádzali cez SaaS tretej strany, ktorá by mohla zmeniť ceny alebo uložiť obmedzenia rýchlosti API.
Kľúčové vlastnosti Mixpost
Viacplatformové plánovanie
Naplánujte príspevky na Twitter/X, Facebook, Instagram, LinkedIn, Mastodon a ďalšie platformy z jednotného kalendára s náhľadom a prispôsobením pre každú platformu.
Drag-and-drop kalendár
Vizuálny obsahový kalendár s funkciou presúvania a zmeny termínu, farebne odlíšenými kategóriami a hromadnými operáciami na organizovanie kampaní naprieč viacerými týždňami.
Knižnica médií
Vstavaná knižnica médií s nahrávaním obrázkov a videí, automatickou detekciou formátu a opakovane použiteľnými aktívami naprieč príspevkami a šablónami.
Viaceré pracovné priestory
Organizujte účty a kampane do samostatných pracovných priestorov s používateľskými povoleniami pre každý pracovný priestor — ideálne pre agentúry spravujúce mnoho klientov.
Schvaľovacie pracovné postupy
Voliteľné schvaľovacie fronty umožňujú členom tímu vytvárať návrhy príspevkov na kontrolu predtým, ako budú naplánované alebo zverejnené, čím podporujú pracovné postupy klientov agentúr.
REST API
Plné REST API umožňuje integrácie s externými nástrojmi – generátormi obsahu, analytickými panelmi alebo vlastnými registračnými formulármi, ktoré sa vkladajú do frontov.
Prečo spustiť Mixpost na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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