Nasaďte Pelican Panel jedným kliknutím.
Moderný open-source panel na správu herných serverov a nástupca Pterodactylu, vytvorený pre rýchle nasadenie a intuitívnu správu.
Vyberte si VPS plán pre Pelican Panel
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Pelican Panel
Pelican Panel je komunitne riadený fork a modernizácia Pterodactylu, prepracovaný na najnovšom stacku Laravel a Filament s cieľom poskytnúť rýchlejšiu administrátorskú skúsenosť, vstavaný webový inštalátor a systém pluginov na rozšírenie panela bez forkovania kódovej základne. Každý herný server je zriadený vo vlastnom izolovanom Docker kontajneri prostredníctvom sprievodného démona Wings, čím sa udržujú zdroje obmedzené a hostiteľ v bezpečí.
Vlastné hostovanie Pelicanu odstraňuje poplatky za server spravovaného herného hostingu a dáva operátorom plnú kontrolu nad brandingom, autentifikáciou, eggs a úložiskom databáz. Toto nasadenie dodáva Panel spolu s MariaDB a Redis — Wings musí byť nainštalovaný samostatne na každom uzle, ktorý spúšťa herné servery.
Kľúčové vlastnosti Pelican Panel
Úvodný webový inštalátor
Inštalátor v prehliadači so sprievodcom vás prevedie nastavením databázy a vytvorením administrátora pri prvej návšteve – nevyžaduje sa prístup cez shell.
Docker Serverová Izolácia
Herné servery bežia vo vyhradených kontajneroch spravovaných démonom Wings, čím sa predchádza sporom o zdroje a obmedzuje rozsah poškodenia v prípade kompromitácie servera.
Systém doplnkov
Natívny načítavač doplnkov umožňuje administrátorom inštalovať balíky Composer a Yarn priamo z panela na rozšírenie funkcionality bez forkovania zdroja.
Moderné Filament UI
Prepracované administrátorské rozhranie založené na Filamente prináša rýchlejšie načítanie stránok, výstup konzoly v reálnom čase a čistejší pracovný postup než staršie panely Pterodactyl.
Pterodactyl Kompatibilný
Importuje existujúce Pterodactyl šablóny a konfigurácie uzlov, aby operátori mohli migrovať na Pelican bez prebudovania ich knižnice herných serverov od začiatku.
OAuth a SSO
Podporuje externých poskytovateľov autentifikácie a dvojfaktorovú autentifikáciu, čo umožňuje tímom centralizovať kontrolu prístupu naprieč nástrojmi infraštruktúry.
Prečo spustiť Pelican Panel na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.