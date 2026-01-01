Zľava až do výšky 69 % na TeslaMate

Nasadenie TeslaMate jedným kliknutím.

Samoobslužný dátový záznamník pre vašu Teslu, ktorý zaznamenáva každú jazdu, nabíjanie a štatistiky ciest s krásnymi Grafana dashboardmi.

Spustite svoju aplikáciu okamžite
Bezplatné automatické týždenné zálohy
VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
Vyberte si plán
30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasadenie TeslaMate jedným kliknutím.

Vyberte si VPS plán pre TeslaMate

69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť TeslaMate

TeslaMate je open-source záznamník dát pre majiteľov Tesla, ktorý sa pripája k Tesla API, nepretržite získava telemetrické údaje z vášho auta a ukladá každú jazdu, nabíjanie, aktualizáciu softvéru a udalosť nečinnosti do databázy PostgreSQL. Postavený na čistom webovom rozhraní Phoenix a vyhradenej inštancii Grafana s dvoma desiatkami predpripravených dashboardov, poskytuje vám historický prehľad o účinnosti, degradácii batérie, nákladoch na nabíjanie a jazdných návykoch, ktoré aplikácia Tesla nezobrazuje.

Vlastné hostovanie TeslaMate na vašom VPS udržuje každý kilometer jazdných dát súkromný — žiadna analytická služba tretej strany nezhromažďuje vaše polohy ciest, históriu nabíjania ani vzorce prebúdzania. Zabalený PostgreSQL, Grafana a MQTT broker bežia výhradne na vašom VPS a do TeslaMate sa prihlásite raz pomocou svojho účtu Tesla, aby ste začali zbierať dáta.

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Kľúčové vlastnosti TeslaMate

Zaznamenávanie jazdy a nabíjania

Nepretržité zisťovanie zaznamenáva každú jazdu, nabíjaciu reláciu, aktualizáciu softvéru a udalosť parkovania s presnými časovými pečiatkami začiatku a konca a polohami.

Predpripravené Grafana prehľadové panely

Dva tucty dashboardov vizualizujú efektivitu, dojazd, náklady na nabíjanie, opotrebovanie pneumatík a degradáciu batérie ihneď po vybalení – nie je potrebné žiadne nastavenie Grafany.

Cesta a rozlíšenie adresy

Reverzné geokódovanie premieňa nespracované súradnice GPS na pomenované adresy, takže história ciest vám zobrazuje skutočné názvy miest, nie súradnice.

Sledovanie zdravia batérie

Grafy dlhodobej degradácie batérie a predpokladaná strata kapacity vám pomôžu robiť informované rozhodnutia o výmene alebo reklamáciách záruky.

Správy o nákladoch na nabíjanie

Nakonfigurujte tarify podľa miesta na výpočet presných nákladov na nabíjanie za reláciu, odhadov mesačných účtov a úspor v porovnaní s benzínom.

Integrácia MQTT

Aktuálny stav vozidla publikovaný cez MQTT sa integruje s Home Assistant, openHAB alebo akoukoľvek platformou domácej automatizácie, ktorá komunikuje cez MQTT.

Prečo spustiť TeslaMate na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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