Nasadenie TeslaMate jedným kliknutím.
Samoobslužný dátový záznamník pre vašu Teslu, ktorý zaznamenáva každú jazdu, nabíjanie a štatistiky ciest s krásnymi Grafana dashboardmi.
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S čím sa dá postaviť TeslaMate
TeslaMate je open-source záznamník dát pre majiteľov Tesla, ktorý sa pripája k Tesla API, nepretržite získava telemetrické údaje z vášho auta a ukladá každú jazdu, nabíjanie, aktualizáciu softvéru a udalosť nečinnosti do databázy PostgreSQL. Postavený na čistom webovom rozhraní Phoenix a vyhradenej inštancii Grafana s dvoma desiatkami predpripravených dashboardov, poskytuje vám historický prehľad o účinnosti, degradácii batérie, nákladoch na nabíjanie a jazdných návykoch, ktoré aplikácia Tesla nezobrazuje.
Vlastné hostovanie TeslaMate na vašom VPS udržuje každý kilometer jazdných dát súkromný — žiadna analytická služba tretej strany nezhromažďuje vaše polohy ciest, históriu nabíjania ani vzorce prebúdzania. Zabalený PostgreSQL, Grafana a MQTT broker bežia výhradne na vašom VPS a do TeslaMate sa prihlásite raz pomocou svojho účtu Tesla, aby ste začali zbierať dáta.
Kľúčové vlastnosti TeslaMate
Zaznamenávanie jazdy a nabíjania
Nepretržité zisťovanie zaznamenáva každú jazdu, nabíjaciu reláciu, aktualizáciu softvéru a udalosť parkovania s presnými časovými pečiatkami začiatku a konca a polohami.
Predpripravené Grafana prehľadové panely
Dva tucty dashboardov vizualizujú efektivitu, dojazd, náklady na nabíjanie, opotrebovanie pneumatík a degradáciu batérie ihneď po vybalení – nie je potrebné žiadne nastavenie Grafany.
Cesta a rozlíšenie adresy
Reverzné geokódovanie premieňa nespracované súradnice GPS na pomenované adresy, takže história ciest vám zobrazuje skutočné názvy miest, nie súradnice.
Sledovanie zdravia batérie
Grafy dlhodobej degradácie batérie a predpokladaná strata kapacity vám pomôžu robiť informované rozhodnutia o výmene alebo reklamáciách záruky.
Správy o nákladoch na nabíjanie
Nakonfigurujte tarify podľa miesta na výpočet presných nákladov na nabíjanie za reláciu, odhadov mesačných účtov a úspor v porovnaní s benzínom.
Integrácia MQTT
Aktuálny stav vozidla publikovaný cez MQTT sa integruje s Home Assistant, openHAB alebo akoukoľvek platformou domácej automatizácie, ktorá komunikuje cez MQTT.
Prečo spustiť TeslaMate na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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