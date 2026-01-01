Zľava až do výšky 69 % na Kutt

Nasadiť Kutt inštaláciou na jedno kliknutie.

Moderný open-source skracovač URL s vlastnými doménami, analytikou kliknutí a kompletným REST API.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasadiť Kutt inštaláciou na jedno kliknutie.

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69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Kutt

Kutt je URL skracovač s vlastným hostingom, ktorý vám dáva plnú kontrolu nad vašimi krátkymi odkazmi, analytickými údajmi a prístupom používateľov. Vytvárajte značkové krátke URL adresy na vlastnej doméne, sledujte štatistiky kliknutí pre každý odkaz a spravujte všetko prostredníctvom čistého administrátorského rozhrania — bez odosielania údajov komerčným službám ako Bitly alebo TinyURL.

Okrem základného skracovania vám Kutt umožňuje chrániť odkazy heslami, nastaviť automatické dátumy vypršania platnosti a spravovať registrovaných používateľov. Plnohodnotné REST API a rozšírenia prehliadača pre Chrome a Firefox uľahčujú integráciu vytvárania odkazov do existujúcich pracovných postupov. Vlastný hosting znamená, že vaše údaje o odkazoch zostávajú súkromné a neplatíte žiadne poplatky za kliknutie.

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S čím sa dá postaviť {name}

Kľúčové vlastnosti Kutt

Podpora vlastnej domény

Poskytujte krátke odkazy z vašej vlastnej značkovej domény, aby každá URL adresa, ktorú zdieľate, posilňovala vašu identitu namiesto služby tretej strany.

Analytika na odkaz

Sledujte počty kliknutí, odkazujúce stránky, krajiny a zariadenia pre každý skrátený odkaz na meranie dosahu a výkonnosti kampane.

Heslom chránené odkazy

Pridajte voliteľné heslo k akémukoľvek odkazu, aby sa k cieľovej URL adrese dostali len ľudia s heslom.

Platnosť odkazu

Nastavte automatický dátum vypršania platnosti pre akýkoľvek odkaz a prestane fungovať bez akéhokoľvek manuálneho zásahu – užitočné pre časovo citlivé kampane.

REST API

Vytvárajte, spravujte a odstraňujte odkazy programovo prostredníctvom plnohodnotného API, čo uľahčuje integráciu Kutt do vašich aplikácií a potrubí.

Správa používateľov

Administrátorský panel umožňuje spravovať registrovaných používateľov a všetky odkazy v rámci celého systému, pričom registrácia a anonymný prístup sú predvolene zakázané.

Prečo spustiť Kutt na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

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30-dňová záruka vrátenia peňazí

Vyskúšajte to bez rizika s našou 30-dňovou zárukou vrátenia peňazí. Podrobnosti nájdete v našich zásadách vrátenia peňazí.

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