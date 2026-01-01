Nasadiť Kutt inštaláciou na jedno kliknutie.
Moderný open-source skracovač URL s vlastnými doménami, analytikou kliknutí a kompletným REST API.
Vyberte si VPS plán pre Kutt
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Kutt
Kutt je URL skracovač s vlastným hostingom, ktorý vám dáva plnú kontrolu nad vašimi krátkymi odkazmi, analytickými údajmi a prístupom používateľov. Vytvárajte značkové krátke URL adresy na vlastnej doméne, sledujte štatistiky kliknutí pre každý odkaz a spravujte všetko prostredníctvom čistého administrátorského rozhrania — bez odosielania údajov komerčným službám ako Bitly alebo TinyURL.
Okrem základného skracovania vám Kutt umožňuje chrániť odkazy heslami, nastaviť automatické dátumy vypršania platnosti a spravovať registrovaných používateľov. Plnohodnotné REST API a rozšírenia prehliadača pre Chrome a Firefox uľahčujú integráciu vytvárania odkazov do existujúcich pracovných postupov. Vlastný hosting znamená, že vaše údaje o odkazoch zostávajú súkromné a neplatíte žiadne poplatky za kliknutie.
Kľúčové vlastnosti Kutt
Podpora vlastnej domény
Poskytujte krátke odkazy z vašej vlastnej značkovej domény, aby každá URL adresa, ktorú zdieľate, posilňovala vašu identitu namiesto služby tretej strany.
Analytika na odkaz
Sledujte počty kliknutí, odkazujúce stránky, krajiny a zariadenia pre každý skrátený odkaz na meranie dosahu a výkonnosti kampane.
Heslom chránené odkazy
Pridajte voliteľné heslo k akémukoľvek odkazu, aby sa k cieľovej URL adrese dostali len ľudia s heslom.
Platnosť odkazu
Nastavte automatický dátum vypršania platnosti pre akýkoľvek odkaz a prestane fungovať bez akéhokoľvek manuálneho zásahu – užitočné pre časovo citlivé kampane.
REST API
Vytvárajte, spravujte a odstraňujte odkazy programovo prostredníctvom plnohodnotného API, čo uľahčuje integráciu Kutt do vašich aplikácií a potrubí.
Správa používateľov
Administrátorský panel umožňuje spravovať registrovaných používateľov a všetky odkazy v rámci celého systému, pričom registrácia a anonymný prístup sú predvolene zakázané.
Prečo spustiť Kutt na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.
Preskúmajte ďalšie aplikácie na nasadenie
Anki Sync Server Enhanced
Anki synchronizačný server s vlastným hostingom, s podporou viacerých používateľov, zálohami a webovým ovládacím panelom