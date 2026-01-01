Zľava až do výšky 69 % na Apprise API

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Jednotná notifikačná brána REST, ktorá posiela upozornenia do viac ako 120 služieb vrátane Slacku, Discordu, e-mailu a mobilných push notifikácií.

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Najobľúbenejšie
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7,99  € /mes.
Vybrať si balíček
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Počet mesiacov, ktoré získate za 263,76 €: 24 (bežná cena 863,76 €). Obnovenie za 27,99 €/mes.
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RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
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vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Apprise API

Apprise API je odľahčená REST mikro služba, ktorá obaluje knižnicu Apprise Notification Library, poskytujúca akejkoľvek aplikácii jeden koncový bod na dosiahnutie viac ako 120 notifikačných platforiem súčasne. Namiesto udržiavania samostatných integrácií pre Slack, Discord, PagerDuty, e-mail a mobilné push notifikácie v každej službe, ktorú prevádzkujete, nakonfigurujete ciele raz v Apprise API a smerujete k nim všetky notifikácie prostredníctvom jedného HTTP volania.

Vlastné hostovanie Apprise API udržiava logiku smerovania notifikácií a akékoľvek citlivé webhook tokeny na vašej vlastnej infraštruktúre, namiesto prechodu cez agregátor tretej strany. Stavový konfiguračný režim zachováva vaše notifikačné koncové body a šablóny aj po reštartoch, zatiaľ čo vstavané webové rozhranie vám umožňuje testovať a spravovať ciele bez písania kódu.

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Kľúčové vlastnosti Apprise API

120+ Notifikačné služby

Dosiahnite Slack, Discord, Microsoft Teams, PagerDuty, Pushover, e-mail a desiatky ďalších prostredníctvom jedného zjednoteného API, čím sa eliminuje potreba udržiavať samostatné integrácie pre každú službu.

Stavová konfigurácia

Trvalo ukladajte koncové body a šablóny upozornení, aby ste na ne mohli odkazovať pomocou značky naprieč viacerými aplikáciami bez opakovania podrobností o pripojení v každej požiadavke.

Označovanie a smerovanie

Organizujte ciele upozornení do pomenovaných skupín a posielajte cielené upozornenia správnemu publiku – pohotovostným inžinierom, špecifickému tímovému kanálu alebo všetkým kanálom naraz – pomocou jediného parametra značky.

Vstavané webové rozhranie

Konfigurujte, testujte a spravujte koncové body upozornení prostredníctvom používateľského rozhrania založeného na prehliadači, aby si ne-vývojári mohli nastaviť nové ciele bez priamej interakcie s REST API.

Podpora príloh

Posielajte súbory, obrázky a úryvky záznamov spolu s notifikačnými správami, čím sú upozornenia akčnejšie vďaka priloženiu dôkazov potrebných na okamžitú diagnostiku a reakciu.

Prečo spustiť Apprise API na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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