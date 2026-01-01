Nasaďte Headscale jedným kliknutím.
Open-source samostatne hostovaná implementácia riadiaceho servera Tailscale pre súkromné mesh siete WireGuard.
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S čím sa dá postaviť Headscale
Headscale je samohostiteľská alternatíva k proprietárnemu riadiacemu serveru Tailscale, ktorá vám dáva úplné vlastníctvo vašej súkromnej siete WireGuard typu mesh. Zatiaľ čo hostovaná služba Tailscale spravuje výmenu kľúčov, priradenie IP adries a rozhodnutia o smerovaní, Headscale robí to isté na infraštruktúre, ktorú ovládate — bez mesačných poplatkov, bez obmedzení zariadení viazaných na predplatné a bez závislosti na cloudovej službe tretej strany.
Táto šablóna spája Headscale s Headscale UI, čo je prehliadačový ovládací panel na správu používateľov, uzlov a kľúčov predbežnej autentifikácie. Oba sú hostované pod rovnakou HTTPS doménou, pričom webové rozhranie je dostupné na ceste
/web. Akýkoľvek klient kompatibilný s Tailscale sa môže pripojiť k vašej sieti ihneď po nasmerovaní svojho prihlasovacieho servera na vašu URL adresu nasadenia.
Kľúčové vlastnosti Headscale
Klienti kompatibilní s Tailscale
Akékoľvek zariadenie, na ktorom beží oficiálny klient Tailscale, sa môže pripojiť k vášmu serveru Headscale bez úprav na strane klienta.
Používateľské rozhranie (UI) na správu webu
Headscale UI poskytuje prehliadačový panel na správu používateľov, uzlov a predautorizačných kľúčov bez použitia príkazového riadka.
Plné sieťové prepojenie
Pripojené uzly komunikujú priamo medzi sebou cez hranice NAT pomocou šifrovania WireGuard.
Podpora MagicDNS
Headscale priraďuje názvy hostiteľov všetkým registrovaným uzlom, čo umožňuje prístup založený na DNS bez statickej konfigurácie IP adries.
Úložisko s podporou SQLite
Celý stav siete je uložený v ľahkej databáze SQLite bez potreby externej databázovej služby.
Správa API a CLI
Spravujte používateľov, uzly a trasy prostredníctvom Headscale CLI alebo HTTP API na skriptovanie a automatizáciu.
Prečo spustiť Headscale na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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