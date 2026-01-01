Zľava až do výšky 69 % na Mailtrain

Nasadiť Mailtrain inštaláciou jedným kliknutím.

Samoobslužná platforma pre newsletter na vytváranie, plánovanie a odosielanie hromadných e-mailových kampaní zoznamom odberateľov.

Spustite svoju aplikáciu okamžite
Bezplatné automatické týždenné zálohy
VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
Vyberte si plán
30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasadiť Mailtrain inštaláciou jedným kliknutím.

Vyberte si VPS plán pre Mailtrain

69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Mailtrain

Mailtrain je open-source, samo-hostovaná aplikácia pre newslettery postavená na Node.js s podporou pre rozsiahle e-mailové kampane. Poskytuje kompletnú správu zoznamu odberateľov, segmentáciu, e-mailové šablóny založené na MJML, A/B testovanie, automatizáciu kampaní a podrobné analýzy — všetko beží na infraštruktúre, ktorú ovládate.

Na rozdiel od e-mailových platforiem SaaS, ktoré účtujú poplatky za odberateľa alebo za odoslanie, vám Mailtrain poskytuje neobmedzenú kapacitu odosielania prostredníctvom vášho vlastného poskytovateľa SMTP. Vaše údaje o odberateľoch, história kampaní a analýzy zapojenia zostávajú na vašom vlastnom VPS, bez poplatkov za e-mail a bez závislosti na dodávateľovi. Toto nasadenie zahŕňa MariaDB, Redis a MongoDB pre kompletnú prevádzku ihneď po vybalení.

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Kľúčové vlastnosti Mailtrain

Správa zoznamu odberateľov

Vytvárajte a spravujte viacero zoznamov odberateľov s vlastnými poľami, segmentáciou a automatizovanou hygienou zoznamov, aby ste mali svoje publikum usporiadané.

Automatizácia kampaní

Vytvárajte spúšťané e-mailové sekvencie a kampane založené na RSS, ktoré sa odosielajú automaticky na základe akcií odberateľov alebo naplánovaných intervalov.

MJML e-mailové šablóny

Navrhujte responzívne e-mailové šablóny pomocou frameworku MJML priamo v prehliadači so vstavaným vizuálnym editorom pre dokonale presné rozloženia.

A/B testovanie

Spúšťajte A/B testy na predmetoch správ a obsahu na optimalizáciu miery otvorenia a miery prekliknutia pred odoslaním celému vášmu zoznamu.

Analytika kampaní

Sledovanie otvorení, kliknutí, odhlásení a nedoručení pre každú kampaň pomocou podrobných správ na meranie a zlepšenie výkonnosti e-mailov v priebehu času.

Viacužívateľský prístup

Poskytnite členom tímu prístup založený na rolách s detailnými povoleniami a hierarchickými mennými priestormi na správu kampaní naprieč oddeleniami alebo klientmi.

Prečo spustiť Mailtrain na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

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30-dňová záruka vrátenia peňazí

Vyskúšajte to bez rizika s našou 30-dňovou zárukou vrátenia peňazí. Podrobnosti nájdete v našich zásadách vrátenia peňazí.

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