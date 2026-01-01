Nasadiť Mailtrain inštaláciou jedným kliknutím.
Samoobslužná platforma pre newsletter na vytváranie, plánovanie a odosielanie hromadných e-mailových kampaní zoznamom odberateľov.
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S čím sa dá postaviť Mailtrain
Mailtrain je open-source, samo-hostovaná aplikácia pre newslettery postavená na Node.js s podporou pre rozsiahle e-mailové kampane. Poskytuje kompletnú správu zoznamu odberateľov, segmentáciu, e-mailové šablóny založené na MJML, A/B testovanie, automatizáciu kampaní a podrobné analýzy — všetko beží na infraštruktúre, ktorú ovládate.
Na rozdiel od e-mailových platforiem SaaS, ktoré účtujú poplatky za odberateľa alebo za odoslanie, vám Mailtrain poskytuje neobmedzenú kapacitu odosielania prostredníctvom vášho vlastného poskytovateľa SMTP. Vaše údaje o odberateľoch, história kampaní a analýzy zapojenia zostávajú na vašom vlastnom VPS, bez poplatkov za e-mail a bez závislosti na dodávateľovi. Toto nasadenie zahŕňa MariaDB, Redis a MongoDB pre kompletnú prevádzku ihneď po vybalení.
Kľúčové vlastnosti Mailtrain
Správa zoznamu odberateľov
Vytvárajte a spravujte viacero zoznamov odberateľov s vlastnými poľami, segmentáciou a automatizovanou hygienou zoznamov, aby ste mali svoje publikum usporiadané.
Automatizácia kampaní
Vytvárajte spúšťané e-mailové sekvencie a kampane založené na RSS, ktoré sa odosielajú automaticky na základe akcií odberateľov alebo naplánovaných intervalov.
MJML e-mailové šablóny
Navrhujte responzívne e-mailové šablóny pomocou frameworku MJML priamo v prehliadači so vstavaným vizuálnym editorom pre dokonale presné rozloženia.
A/B testovanie
Spúšťajte A/B testy na predmetoch správ a obsahu na optimalizáciu miery otvorenia a miery prekliknutia pred odoslaním celému vášmu zoznamu.
Analytika kampaní
Sledovanie otvorení, kliknutí, odhlásení a nedoručení pre každú kampaň pomocou podrobných správ na meranie a zlepšenie výkonnosti e-mailov v priebehu času.
Viacužívateľský prístup
Poskytnite členom tímu prístup založený na rolách s detailnými povoleniami a hierarchickými mennými priestormi na správu kampaní naprieč oddeleniami alebo klientmi.
Prečo spustiť Mailtrain na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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