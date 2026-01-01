Zľava až do výšky 69 % na OpenObserve

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Jednotná platforma pozorovateľnosti pre logy, metriky, trasovania a dashboardy – nákladovo efektívna alternatíva s vlastným hosťovaním k Datadog a Splunk.

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Šírka pásma: 32 TB
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5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť OpenObserve

OpenObserve (O2) je cloudová platforma na monitorovanie, postavená v Rust, ktorá zjednocuje správu logov, monitorovanie metrík, distribuované sledovanie a monitorovanie skutočných používateľov v jedinom ľahkom nasadení. Vďaka použitiu stĺpcového úložiska Parquet s natívnou podporou S3 prináša náklady na úložisko až 140-krát nižšie ako Elasticsearch, pričom ponúka porovnateľný alebo lepší výkon dotazov.

Na rozdiel od viacprvkových platforiem na monitorovanie, ktoré vyžadujú samostatné nástroje pre logy, metriky a sledovania, sa OpenObserve dodáva ako jediný binárny súbor s vloženou databázou. Vlastné hostovanie na VPS poskytuje inžinierskym a prevádzkovým tímom úplnú kontrolu nad ich telemetrickými údajmi – žiadne licencie na používateľa, žiadne poplatky za odchádzajúce dáta a žiadny prístup tretích strán k citlivým metrikám infraštruktúry, chybovým logom alebo údajom o používateľských reláciách.

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Kľúčové vlastnosti OpenObserve

Zjednotená pozorovateľnosť

Logy, metriky, distribuované trasovania a monitorovanie skutočných používateľov, všetko na jednej platforme – nie je potrebné spájať samostatné nástroje alebo udržiavať viacero integrácií.

Parquet úložisko

Stĺpcový formát Parquet s natívnym úložiskom S3 znižuje náklady na ukladanie dát až 140-násobne v porovnaní s Elasticsearch, čím sa pozorovateľnosť v petabajtovom rozsahu stáva ekonomicky životaschopnou.

OpenTelemetry Natívny

Prijíma dáta prostredníctvom štandardu OpenTelemetry, bez agentov špecifických pre dodávateľa alebo proprietárnych SDK potrebných pre protokoly, metriky alebo trasovania.

SQL a PromQL Dopyty

Dotazujte protokoly a trasovania pomocou SQL a metriky pomocou PromQL – známe jazyky, ktoré eliminujú potrebu učiť sa proprietárnu syntax dotazov.

Vstavané dashboardy

Predpripravené šablóny dashboardu a vizuálny nástroj na tvorbu dashboardu poskytujú okamžitý prehľad o infraštruktúre, výkone aplikácií a miere chýb.

Prečo spustiť OpenObserve na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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