Nasaďte OpenObserve s inštaláciou jedným kliknutím.
Jednotná platforma pozorovateľnosti pre logy, metriky, trasovania a dashboardy – nákladovo efektívna alternatíva s vlastným hosťovaním k Datadog a Splunk.
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S čím sa dá postaviť OpenObserve
OpenObserve (O2) je cloudová platforma na monitorovanie, postavená v Rust, ktorá zjednocuje správu logov, monitorovanie metrík, distribuované sledovanie a monitorovanie skutočných používateľov v jedinom ľahkom nasadení. Vďaka použitiu stĺpcového úložiska Parquet s natívnou podporou S3 prináša náklady na úložisko až 140-krát nižšie ako Elasticsearch, pričom ponúka porovnateľný alebo lepší výkon dotazov.
Na rozdiel od viacprvkových platforiem na monitorovanie, ktoré vyžadujú samostatné nástroje pre logy, metriky a sledovania, sa OpenObserve dodáva ako jediný binárny súbor s vloženou databázou. Vlastné hostovanie na VPS poskytuje inžinierskym a prevádzkovým tímom úplnú kontrolu nad ich telemetrickými údajmi – žiadne licencie na používateľa, žiadne poplatky za odchádzajúce dáta a žiadny prístup tretích strán k citlivým metrikám infraštruktúry, chybovým logom alebo údajom o používateľských reláciách.
Kľúčové vlastnosti OpenObserve
Zjednotená pozorovateľnosť
Logy, metriky, distribuované trasovania a monitorovanie skutočných používateľov, všetko na jednej platforme – nie je potrebné spájať samostatné nástroje alebo udržiavať viacero integrácií.
Parquet úložisko
Stĺpcový formát Parquet s natívnym úložiskom S3 znižuje náklady na ukladanie dát až 140-násobne v porovnaní s Elasticsearch, čím sa pozorovateľnosť v petabajtovom rozsahu stáva ekonomicky životaschopnou.
OpenTelemetry Natívny
Prijíma dáta prostredníctvom štandardu OpenTelemetry, bez agentov špecifických pre dodávateľa alebo proprietárnych SDK potrebných pre protokoly, metriky alebo trasovania.
SQL a PromQL Dopyty
Dotazujte protokoly a trasovania pomocou SQL a metriky pomocou PromQL – známe jazyky, ktoré eliminujú potrebu učiť sa proprietárnu syntax dotazov.
Vstavané dashboardy
Predpripravené šablóny dashboardu a vizuálny nástroj na tvorbu dashboardu poskytujú okamžitý prehľad o infraštruktúre, výkone aplikácií a miere chýb.
Prečo spustiť OpenObserve na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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