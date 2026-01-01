Nasadiť Yao jedným kliknutím.
Open-source runtime aplikácií a framework AI agentov na vytváranie webových aplikácií a API s konfiguráciou JSON.
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S čím sa dá postaviť Yao
Yao je open-source runtime pre full-stack aplikácie, ktorý umožňuje vývojárom vytvárať webové aplikácie, REST API a administrátorské panely písaním konfiguračných súborov JSON a YAML namiesto backend kódu. Pôvodne low-code engine, Yao v1.0 sa vyvinul na platformu AI agentov s natívnou integráciou MCP (Model Context Protocol), orchestráciou viacerých agentov a vstavaným konverzačným chatovacím rozhraním.
Na rozdiel od tradičných frameworkov sa Yao dodáva ako jeden binárny súbor Go so zabudovanou databázou SQLite, JavaScript enginom V8 pre TypeScript hooky a systémom UI vykresľovaným serverom – čo z neho robí samostatné prostredie na vytváranie a spúšťanie webových aplikácií poháňaných AI bez nutnosti spravovať samostatné runtime prostredia alebo databázy.
Kľúčové vlastnosti Yao
Tvorca JSON API
Definujte koncové body REST API, databázové modely a panely správcu úplne v konfiguračných súboroch JSON/YAML, čím eliminujete opakujúci sa kód backendu.
Orchestrácia AI agentov
Natívna podpora MCP a viacagentové vykonávanie vám umožňuje pripojiť nástroje AI, delegovať úlohy podagentom a spúšťať paralelné pracovné postupy agentov z jednej konfigurácie.
Vstavaný V8 engine
Spúšťajte biznis logiku a hooky TypeScriptu priamo v rámci Yao pomocou pribaleného runtime prostredia V8 JavaScriptu – nevyžaduje sa žiadna inštalácia Node.js.
Serverovo vykreslené používateľské rozhranie (UI)
SUI Pages poskytuje komponentový systém vykresľovania na strane servera na vytváranie kompletných frontendových rozhraní bez samostatného JavaScript frameworku.
Vstavané vektorové vyhľadávanie
Integrované vektorové vyhľadávanie, graf znalostí a možnosti GraphRAG umožňujú sémantické vyhľadávanie dokumentov a funkcie znalostnej bázy AI.
Prečo spustiť Yao na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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