Nasadiť Stump jedným kliknutím.
Samoobslužný server pre komiksy, mangy a e-knihy s podporou OPDS, synchronizáciou e-čítačiek a vstavanou webovou čítačkou.
Vyberte si VPS plán pre Stump
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Stump
Stump je rýchly, open-source mediálny server pre komiksy, mangu a e-knihy postavený v Rust. Organizuje vaše knižnice EPUB, PDF, CBZ a CBR do prehľadného webového rozhrania so vstavanou čítačkou a sprístupňuje katalóg OPDS, takže akákoľvek kompatibilná e-čítačka alebo aplikácia môže priamo streamovať vašu zbierku. Synchronizácia Kobo a KoReader udržuje pokrok v čítaní synchronizovaný naprieč zariadeniami bez manuálnych záložiek.
Samohosting Stump na vašom VPS znamená, že celá vaša knižnica je prístupná z akéhokoľvek zariadenia, kdekoľvek, bez nahrávania súborov do cloudovej služby tretej strany. Server založený na Rust beží na minimálnych zdrojoch, vďaka čomu je praktický dokonca aj na základných plánoch VPS.
Kľúčové vlastnosti Stump
Podpora EPUB, PDF, CBZ/CBR
Čítajte komiksy, mangy, PDF a e-knihy priamo v prehliadači s responzívnou vstavanou čítačkou optimalizovanou pre každý formát.
Podpora katalógu OPDS
Sprístupnite svoju knižnicu prostredníctvom OPDS a OPDS Page Streaming, aby akákoľvek kompatibilná aplikácia – Moon+ Reader, Kybook, Panels – mohla prehliadať a streamovať vašu zbierku.
Kobo a KoReader synchronizácia
Synchronizujte priebeh čítania a záložky s e-čítačkami Kobo a KoReader automaticky a udržujte si tak svoju pozíciu konzistentnú na všetkých zariadeniach.
Granulárna kontrola prístupu
Spravujte viacero používateľských účtov s povoleniami založenými na rolách, čím kontrolujete, ku ktorým knižniciam má každý používateľ prístup a čo môže upravovať.
Zbierky a zoznamy na čítanie
Usporiadajte série do zbierok a spravujte usporiadané zoznamy na čítanie, aby ste viedli čitateľov cez viacdielne série alebo crossoverové príbehy.
Prečo spustiť Stump na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.