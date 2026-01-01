Nasadenie Logto inštaláciou jedným kliknutím.
Komplexná platforma pre identitu a autentifikáciu s podporou OAuth 2.0, OIDC a podnikového SSO.
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S čím sa dá postaviť Logto
Logto je moderná platforma na správu identít a prístupu, ktorá poskytuje kompletnú autentifikačnú infraštruktúru pre webové, mobilné a API aplikácie. Implementuje OAuth 2.0, OpenID Connect a SAML ihneď po vybalení, s predpripravenými komponentmi používateľského rozhrania na prihlásenie, integráciami sociálneho prihlásenia, MFA a riadením prístupu na základe rolí – takže tímy môžu pridať autentifikáciu na produkčnej úrovni bez toho, aby ju museli stavať od nuly.
Vlastné hostovanie Logto na vašom VPS vám poskytuje neobmedzený počet používateľov za pevnú cenu, úplnú dátovú suverenitu nad povereniami a údajmi o reláciách a flexibilitu na splnenie požiadaviek na rezidenciu údajov alebo súladu, ktoré služby autentifikácie tretích strán nemôžu splniť.
Kľúčové vlastnosti Logto
OAuth 2.0 a OIDC
Štandardné priemyselné protokoly na zabezpečenie aplikácií a API bez písania vlastnej autentifikačnej logiky.
Integrácie sociálneho prihlásenia
Pridajte Google, GitHub, Microsoft a desiatky ďalších poskytovateľov sociálnych služieb do akejkoľvek aplikácie s minimálnou konfiguráciou.
Viacfaktorové overovanie
Chráňte účty pomocou viacfaktorovej autentifikácie TOTP, SMS a e-mailového OTP a prihlasovacích tokov bez hesla.
Riadenie prístupu na základe rolí
Definujte roly, povolenia a rozsahy na presné určenie toho, k čomu má prístup každý používateľ alebo aplikácia.
Správa organizácie
Podpora viacnájomných SaaS aplikácií so vstavanými organizačnými a tímovými štruktúrami s SSO pre každú organizáciu.
Prečo spustiť Logto na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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