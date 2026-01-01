Inštalácia Flowise jedným kliknutím.
Open-source low-code platforma na vytváranie orchestračných tokov LLM a AI agentov s vizuálnym rozhraním drag-and-drop.
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S čím sa dá postaviť Flowise
Flowise je open-source low-code platforma, ktorá sprístupňuje tvorbu sofistikovaných AI aplikácií vývojárom a tímom bez rozsiahleho kódovania. Jej vizuálne rozhranie drag-and-drop vám umožňuje prepojiť jazykové modely, vektorové databázy, pamäťové systémy a externé nástroje do súdržných pracovných postupov. Flowise podporuje OpenAI, Anthropic, Google a open-source modely, vďaka čomu je flexibilný pre rôznorodé prípady použitia AI od chatbotov po RAG aplikácie a autonómnych agentov.
Samostatné hostovanie Flowise na vašom VPS vám dáva úplné vlastníctvo vašich AI pracovných postupov, konverzačných dát a integrovaných znalostných báz. Môžete sa pripojiť k interným databázam a API, ku ktorým sa cloudové platformy nedostanú, a konfigurovať zdroje špecificky pre vaše LLM pracovné zaťaženia bez cenotvorby za volanie API alebo obáv o súkromie dát.
Kľúčové vlastnosti Flowise
Vizuálny tvorca toku
Rozhranie potiahni a pusť na zostavovanie komplexných AI pipeline z predpripravených uzlov bez písania orchestračného kódu.
RAG Podpora
Vstavané funkcie generovania rozšíreného o vyhľadávanie s integráciou vektorovej databázy na vytváranie aplikácií AI založených na znalostiach.
Podpora viacerých LLM
Pripojte sa k OpenAI, Anthropic, Google, Cohere a lokálnym modelom s otvoreným zdrojovým kódom z jedného zjednoteného rozhrania.
Agent Rámce
Vytvorte autonómnych agentov AI, ktorí používajú nástroje, uvažujú o viacstupňových úlohách a udržiavajú konverzačnú pamäť naprieč reláciami.
Integrácia API
Vystavte akýkoľvek tok ako koncový bod API na integrovanie funkcií AI priamo do vašich existujúcich aplikácií a pracovných postupov.
Prečo spustiť Flowise na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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