Nasadiť LibrePhotos inštaláciou jedným kliknutím.
Samoobslužná správa fotografií s automatickým rozpoznávaním tvárí, detekciou objektov a vyhľadávaním poháňaným AI pre celú vašu zbierku.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť LibrePhotos
LibrePhotos je samoobslužná, open-source platforma na správu fotografií, ktorá prináša organizáciu poháňanú AI do vašej osobnej knižnice fotografií. Na rozdiel od Google Photos alebo iCloud zostáva každý obrázok na vašom vlastnom serveri — žiadne limity nahrávania, žiadne poplatky za predplatné a žiadny prístup tretích strán k vašim spomienkam. Automaticky spracováva vaše fotografie pomocou rozpoznávania tváre, detekcie scén a sémantického vyhľadávania, takže môžete nájsť akýkoľvek obrázok bez manuálneho označovania.
Samoobslužné hostovanie LibrePhotos na VPS vám dáva plnú kontrolu nad vašimi najosobnejšími údajmi. Všetko spracovanie ML prebieha lokálne — zhlukovanie tvárí, reverzné geokódovanie a detekcia objektov sa dejú na vašom serveri bez volaní externých služieb AI. Či už migrujete z cloudovej fotografickej služby alebo budujete súkromný rodinný archív, LibrePhotos poskytuje prepracovanú, plne vybavenú alternatívu.
Kľúčové vlastnosti LibrePhotos
Rozpoznávanie tváre
Automaticky zoskupuje tváre v celej vašej knižnici, takže môžete označiť ľudí raz a okamžite nájsť každú fotografiu, na ktorej sa objavia.
Vyhľadávanie fotografií s AI
Vyhľadávajte svoje fotografie podľa objektov, scén a popisov pomocou strojového učenia v zariadení — nevyžaduje sa žiadne cloudové API.
Automatická organizácia fotografií
Zobrazenia časovej osi a albumov so zoskupovaním na základe udalostí, reverzným geokódovaním a extrakciou metadát EXIF organizujú vašu knižnicu bez manuálnej námahy.
Podpora viacerých používateľov
Zdieľajte svoj fotoverver s členmi rodiny, každý s vlastnou knižnicou, rozsahom rozpoznávania tvárí a kontrolami prístupu.
RAW a video podpora
Spracováva súbory RAW, formáty HEIC/HEIF a videá spolu so štandardnými súbormi JPEG, pričom zachováva plnú kvalitu obrazu a metadáta.
Prečo spustiť LibrePhotos na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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