Nasadiť NodeBB jedným kliknutím.
Moderná diskusná platforma Node.js s diskusiami streamovanými v reálnom čase, okamžitými upozorneniami a bohatým ekosystémom doplnkov.
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S čím sa dá postaviť NodeBB
NodeBB je platforma komunitného fóra novej generácie postavená na Node.js a WebSockets, poskytujúca diskusie v reálnom čase, ktoré sú pocitovo bližšie chatovej aplikácii než tradičnej nástenke. S viac ako 15 000 hviezdičkami na GitHub-e dôverujú jej softvérové projekty, vzdelávacie inštitúcie, herné komunity a podniky na diskusiu, podporu a zdieľanie vedomostí.
Vlastné hostovanie NodeBB na vašom VPS vám dáva plné vlastníctvo vašich komunitných dát, odstraňuje poplatky za používateľa a umožňuje vám prispôsobiť platformu stovkami komunitných pluginov – všetko podporované PostgreSQL pre spoľahlivé a škálovateľné úložisko.
Kľúčové vlastnosti NodeBB
Diskusie v reálnom čase
Streamovanie pomocou WebSocketu doručuje nové príspevky, odpovede a upozornenia okamžite bez obnovenia stránky, čím udržiava plynulý priebeh konverzácií.
Ekosystém zásuvných modulov
Stovky komunitných doplnkov pridávajú SSO, gamifikáciu, integrácie a vlastné funkcie, aby ste mohli prispôsobiť fórum presným potrebám vašej komunity.
Moderačné nástroje
Vstavaný systém reputácie, fronty príspevkov a komplexné nástroje na moderovanie vám pomôžu udržať zdravú komunitu s minimálnym manuálnym úsilím.
Mobilné témy
Responzívne, prispôsobiteľné témy zabezpečujú členom skvelý zážitok na počítačoch a mobilných zariadeniach bez akejkoľvek dodatočnej konfigurácie.
SSO a Sociálne prihlásenie
Integrujte sa s existujúcimi poskytovateľmi identít prostredníctvom doplnkov SSO, aby sa členovia komunity mohli prihlásiť pomocou svojich existujúcich účtov a vy si zachováte centralizovanú správu používateľov.
Prečo spustiť NodeBB na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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