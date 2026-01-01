Nasadenie štatistík pre Stravu jedným kliknutím.
Samoobslužný osobný panel športovej analýzy, ktorý transformuje vaše aktivity zo Stravy na podrobné štatistiky, grafy a tepelné mapy.
Vyberte si VPS plán pre Statistics for Strava
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S čím sa dá postaviť Statistics for Strava
Štatistiky pre Stravu je samoobslužný analytický panel, ktorý sťahuje vašu kompletnú históriu aktivít zo Stravy a zobrazuje ju ako interaktívne grafy, geografické tepelné mapy, správy o používaní výstroja, analýzu segmentov a ročné prehľady – všetko uložené lokálne na vašom vlastnom serveri. Na rozdiel od oficiálnej aplikácie Strava nikdy nestráca historické údaje za platobnou bránou a poskytuje vám úplné vlastníctvo vašich športových záznamov.
Nastavenie vyžaduje aplikáciu Strava API (vytvorenie je bezplatné) a jednorazový autorizačný tok OAuth na vygenerovanie obnovovacieho tokenu. Po pripojení démon na pozadí automaticky importuje nové aktivity a udržiava váš panel aktuálny. Na používanie tejto aplikácie je potrebný účet Strava.
Kľúčové vlastnosti Statistics for Strava
Panel analýzy aktivít
Komplexné štatistiky s interaktívnymi grafmi pokrývajúce celkové súčty, trendy, osobné rekordy a tréningovú záťaž naprieč všetkými typmi aktivít.
Geografická tepelná mapa
Vizualizujte horúce miesta aktivity na geografickej tepelnej mape, ktorá vykresľuje všetky zaznamenané trasy, aby odhalila vaše obľúbené tréningové oblasti.
Sledovanie výstroja a údržby
Monitorujte vzdialenosť a hodiny používania pre bicykle, obuv a vybavenie s plánovaním údržby, aby ste vedeli, kedy je potrebné servisovať výstroj.
História segmentu a úsilie
Prezrite si všetky vaše výkony v segmentoch Strava, osobné rekordy a pokrok v priebehu času pre každý segment, ktorý ste prešli alebo prebehli.
Strava Prehľad
Ročný prehľad, ktorý vyzdvihuje vaše najväčšie úspechy, najdlhšie aktivity a kondičné míľniky za rok.
AI tréningový asistent
Voliteľná analýza vašich tréningových dát s podporou AI, s poznatkami a návrhmi, pripojiteľná k OpenAI, Anthropic alebo lokálnemu modelu Ollama.
Prečo spustiť Statistics for Strava na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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