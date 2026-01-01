Zľava až do výšky 69 % na Statistics for Strava

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Samoobslužný osobný panel športovej analýzy, ktorý transformuje vaše aktivity zo Stravy na podrobné štatistiky, grafy a tepelné mapy.

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Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
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Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Statistics for Strava

Štatistiky pre Stravu je samoobslužný analytický panel, ktorý sťahuje vašu kompletnú históriu aktivít zo Stravy a zobrazuje ju ako interaktívne grafy, geografické tepelné mapy, správy o používaní výstroja, analýzu segmentov a ročné prehľady – všetko uložené lokálne na vašom vlastnom serveri. Na rozdiel od oficiálnej aplikácie Strava nikdy nestráca historické údaje za platobnou bránou a poskytuje vám úplné vlastníctvo vašich športových záznamov.

Nastavenie vyžaduje aplikáciu Strava API (vytvorenie je bezplatné) a jednorazový autorizačný tok OAuth na vygenerovanie obnovovacieho tokenu. Po pripojení démon na pozadí automaticky importuje nové aktivity a udržiava váš panel aktuálny. Na používanie tejto aplikácie je potrebný účet Strava.

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Kľúčové vlastnosti Statistics for Strava

Panel analýzy aktivít

Komplexné štatistiky s interaktívnymi grafmi pokrývajúce celkové súčty, trendy, osobné rekordy a tréningovú záťaž naprieč všetkými typmi aktivít.

Geografická tepelná mapa

Vizualizujte horúce miesta aktivity na geografickej tepelnej mape, ktorá vykresľuje všetky zaznamenané trasy, aby odhalila vaše obľúbené tréningové oblasti.

Sledovanie výstroja a údržby

Monitorujte vzdialenosť a hodiny používania pre bicykle, obuv a vybavenie s plánovaním údržby, aby ste vedeli, kedy je potrebné servisovať výstroj.

História segmentu a úsilie

Prezrite si všetky vaše výkony v segmentoch Strava, osobné rekordy a pokrok v priebehu času pre každý segment, ktorý ste prešli alebo prebehli.

Strava Prehľad

Ročný prehľad, ktorý vyzdvihuje vaše najväčšie úspechy, najdlhšie aktivity a kondičné míľniky za rok.

AI tréningový asistent

Voliteľná analýza vašich tréningových dát s podporou AI, s poznatkami a návrhmi, pripojiteľná k OpenAI, Anthropic alebo lokálnemu modelu Ollama.

Prečo spustiť Statistics for Strava na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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