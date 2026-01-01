Inštalácia QloApps jedným kliknutím.
Open-source systém na správu a rezerváciu hotelov s integrovaným systémom správy ubytovacích zariadení, rezervačným modulom a webovou stránkou hotela.
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S čím sa dá postaviť QloApps
QloApps je bezplatná, open-source platforma pre hotelový obchod, ktorá kombinuje Property Management System, priamy rezervačný systém a hotelovú webovú stránku pre zákazníkov v jednej inštalácii. Hotelieri môžu spravovať inventár izieb, ceny, dane a rezervácie z jedného ovládacieho panela, pričom prijímajú rezervácie priamo na svojej vlastnej stránke bez platenia provízií portálom tretích strán.
Vlastné hostovanie QloApps na vašom vlastnom VPS udržuje údaje hostí, platobné záznamy a históriu rezervácií pod vašou plnou kontrolou, eliminuje poplatky za rezerváciu bežné pri hostovaných rezervačných službách a umožňuje vám prispôsobiť rezervačný proces, tému a back-office tak, aby zodpovedali skutočnej prevádzke vášho zariadenia.
Kľúčové vlastnosti QloApps
Priamy rezervačný systém
Prijímajte rezervácie priamo na vašej hotelovej webovej stránke s dostupnosťou v reálnom čase, cenovými plánmi a okamžitými potvrdeniami – bez provízie pre portály tretích strán.
Správa nehnuteľností
Spravujte izby, typy izieb, cenové plány, sezónne ceny, dane a inventár z jedného centrálneho systému, ktorý je postavený na základe skutočných hotelových pracovných postupov.
Viachotelová podpora
Spravujte niekoľko nehnuteľností z jednej inštalácie s izbami pre jednotlivé hotely, sadzbami, oprávneniami personálu a konsolidovaným výkazníctvom v rámci skupiny.
Vstavaná hotelová webová stránka
Získajte zákaznícky orientovanú hotelovú webovú stránku s ponukou izieb, galériou, recenziami a kontaktnými stránkami ihneď k dispozícii — bez potreby udržiavať samostatný CMS.
Moduly a doplnky
Rozšírte rezervačné toky o platobné brány, správcov kanálov a marketingové moduly z trhoviska QloApps bez úpravy základného kódu.
Viacjazyčnosť a meny
Obsluhujte medzinárodných hostí s natívnou podporou viacerých jazykov a viacerých mien, konfigurovateľnou pre každý trh z administrátorského panela.
Prečo spustiť QloApps na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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