Nasaďte Tiny File Manager jedným kliknutím.
Ľahký jednosúborový webový správca súborov PHP na nahrávanie, sťahovanie a organizovanie súborov servera z ľubovoľného prehliadača.
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S čím sa dá postaviť Tiny File Manager
Tiny File Manager je kompaktný správca súborov s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý beží výhradne ako jeden súbor PHP a poskytuje vám plnohodnotné rozhranie založené na prehliadači na správu súborov na vašom serveri bez klientov SSH alebo FTP. Podporuje nahrávanie a sťahovanie súborov, kopírovanie, presúvanie, premenovanie, mazanie, vytváranie archívov a vstavaný textový editor — všetko dostupné prostredníctvom čistého, responzívneho webového používateľského rozhrania.
Vlastné hostovanie Tiny File Manager na vašom VPS udržuje vaše súbory pod vašou kontrolou a umožňuje vám udeliť prístup založený na rolách členom tímu s rôznymi úrovňami oprávnení. Jeho minimálna náročnosť znamená, že beží popri vašich existujúcich aplikáciách bez pridania citeľnej réžie zdrojov.
Kľúčové vlastnosti Tiny File Manager
Úplné operácie so súbormi
Nahrávajte, sťahujte, kopírujte, presúvajte, premenúvajte a odstraňujte súbory a priečinky priamo z prehliadača bez potreby prístupu cez SSH alebo FTP.
Viacužívateľský prístup
Definujte viacero používateľských účtov s individuálnymi heslami a úrovňami povolení, vrátane rolí len na čítanie pre obmedzený prístup.
Vstavaný textový editor
Upravujte konfiguračné súbory, skripty a kód priamo v prehliadači s podporou zvýrazňovania syntaxe, čím sa vyhnete potrebe samostatného editora.
Archívna podpora
Vytvárajte archívy ZIP a extrahujte komprimované súbory prostredníctvom webového rozhrania, čím zjednodušíte dávkové prenosy a zálohy bez nástrojov príkazového riadka.
Vyhľadávanie súborov
Vyhľadávajte v adresároch podľa názvu súboru alebo obsahu na rýchle nájdenie súborov bez manuálneho prechádzania stromov priečinkov.
Prečo spustiť Tiny File Manager na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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