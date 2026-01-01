Nasaďte FlareSolverr inštaláciou jedným kliknutím.
Proxy server, ktorý automaticky obchádza ochranu Cloudflare a DDoS-GUARD pre web scraping a nástroje na automatizáciu médií.
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S čím sa dá postaviť FlareSolverr
FlareSolverr je špecializovaný proxy server, ktorý používa bezhlavý prehliadač Chromium na automatické riešenie JavaScriptových výziev, CAPTCHA a iných mechanizmov ochrany proti botom uložených spoločnosťami Cloudflare a DDoS-GUARD. Poskytuje jednoduché HTTP API, ktoré nástroje ako Jackett a Prowlarr volajú na prístup k chráneným stránkam bez manuálneho zásahu.
Vlastné hostovanie FlareSolverr na vašom VPS zabezpečuje vyhradené zdroje pre operácie bezhlavého prehliadača, nepretržitú dostupnosť (24/7) pre váš zásobník automatizácie médií a lepšiu úspešnosť výziev Cloudflare v porovnaní s rezidenčnými IP adresami, ktoré sú pravdepodobnejšie označené alebo obmedzené.
Kľúčové vlastnosti FlareSolverr
Cloudflare obchádzanie
Automaticky rieši výzvy Cloudflare JS a kontroly integrity prehliadača, aby následné nástroje mohli pristupovať k chráneným stránkam bez manuálnej obsluhy.
Jednoduché HTTP API
Poskytuje priamy REST koncový bod, ktorý môže volať akákoľvek aplikácia na smerovanie požiadaviek cez proxy server na riešenie výziev s minimálnym integračným úsilím.
Spravovanie relácií
Udržiava trvalé relácie prehliadača pomocou úložiska súborov cookie, aby sa opakované požiadavky na rovnakú stránku zbytočne vyhli opätovnému riešeniu výziev.
Bezhlavý Chromium
Používa skutočné jadro prehliadača na riešenie výziev, ktoré blokujú základných HTTP klientov, čím dosahuje vyššiu úspešnosť proti moderným systémom detekcie botov.
Kompatibilné s arr zásobníkom
Nativne podporované nástrojmi Jackett, Prowlarr a inými nástrojmi na automatizáciu médií ako prvotriedna možnosť proxy pre indexery chránené službou Cloudflare.
Prečo spustiť FlareSolverr na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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