Zľava až do výšky 69 % na Tunarr

Nasadiť Tunarr inštaláciou jedným kliknutím.

Vytvárajte vlastné živé televízne kanály z vašich knižníc Plex, Jellyfin a Emby s emuláciou HDHomeRun.

Spustite svoju aplikáciu okamžite
Bezplatné automatické týždenné zálohy
VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
Vyberte si plán
30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasadiť Tunarr inštaláciou jedným kliknutím.

Vyberte si VPS plán pre Tunarr

69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Tunarr

Tunarr premení filmy, relácie a klipy, ktoré už máte vo svojich knižniciach Plex, Jellyfin alebo Emby, na naplánované živé televízne kanály, ktoré sa správajú ako tradičná káblová televízia. Prostredníctvom rozhrania založeného na prehliadači programujete časové sloty, vytvárate cyklické a blokové náhodné prehrávania, vkladáte výplň uprostred reklám a spravujete tematické kanály — a potom výsledok sprístupníte ako tuner kompatibilný s HDHomeRun alebo zoznam skladieb M3U, ktorý môže prehrať akýkoľvek klient IPTV.

Ako moderný nástupca dizqueTV je Tunarr prepísaný na rýchlejšom serveri s novým webovým používateľským rozhraním, natívnym transkódovaním FFmpeg a nepretržitou údržbou. Samohosting Tunarr na VPS udržuje tuner dostupný odkiaľkoľvek, spúšťa vaše kanály nepretržite bez toho, aby zaťažoval domáci počítač, a nikdy sa nedotýka pôvodných súborov vo vašich mediálnych serveroch.

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Kľúčové vlastnosti Tunarr

Viaczdrojové kanály

Načítajte programy z Plex, Jellyfin a Emby do jedného virtuálneho kanála bez kopírovania alebo opätovného kódovania podkladových mediálnych súborov.

HDHomeRun emulácia

Tunarr emuluje sieťový tuner HDHomeRun, takže Plex DVR, Jellyfin Live TV, Channels DVR a iní klienti ho automaticky rozpoznajú.

Pokročilé plánovanie

Programujte kanály s časovými slotmi, náhodným a blokovým premiešaním a tematickými zostavami, ktoré sa môžu opakovať po celé dni alebo týždne.

Stredná vsuvka

Vložte reklamy, zvučky alebo medzivstupy medzi programy, aby ste na každom kanáli znovu vytvorili autentický pocit vysielania.

FFmpeg prekódovanie

Vstavané FFmpeg pipeline konvertujú a spájajú programy za chodu, s voliteľnou hardvérovou akceleráciou na podporovaných GPU.

Výstup M3U zoznamu skladieb

Exportujte každý kanál ako playlist M3U na prehrávanie vo VLC, Kodi, Tivimate a akomkoľvek inom klientovi IPTV kompatibilnom so štandardmi.

Prečo spustiť Tunarr na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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