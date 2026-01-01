Nasadiť Tunarr inštaláciou jedným kliknutím.
Vytvárajte vlastné živé televízne kanály z vašich knižníc Plex, Jellyfin a Emby s emuláciou HDHomeRun.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Tunarr
Tunarr premení filmy, relácie a klipy, ktoré už máte vo svojich knižniciach Plex, Jellyfin alebo Emby, na naplánované živé televízne kanály, ktoré sa správajú ako tradičná káblová televízia. Prostredníctvom rozhrania založeného na prehliadači programujete časové sloty, vytvárate cyklické a blokové náhodné prehrávania, vkladáte výplň uprostred reklám a spravujete tematické kanály — a potom výsledok sprístupníte ako tuner kompatibilný s HDHomeRun alebo zoznam skladieb M3U, ktorý môže prehrať akýkoľvek klient IPTV.
Ako moderný nástupca dizqueTV je Tunarr prepísaný na rýchlejšom serveri s novým webovým používateľským rozhraním, natívnym transkódovaním FFmpeg a nepretržitou údržbou. Samohosting Tunarr na VPS udržuje tuner dostupný odkiaľkoľvek, spúšťa vaše kanály nepretržite bez toho, aby zaťažoval domáci počítač, a nikdy sa nedotýka pôvodných súborov vo vašich mediálnych serveroch.
Kľúčové vlastnosti Tunarr
Viaczdrojové kanály
Načítajte programy z Plex, Jellyfin a Emby do jedného virtuálneho kanála bez kopírovania alebo opätovného kódovania podkladových mediálnych súborov.
HDHomeRun emulácia
Tunarr emuluje sieťový tuner HDHomeRun, takže Plex DVR, Jellyfin Live TV, Channels DVR a iní klienti ho automaticky rozpoznajú.
Pokročilé plánovanie
Programujte kanály s časovými slotmi, náhodným a blokovým premiešaním a tematickými zostavami, ktoré sa môžu opakovať po celé dni alebo týždne.
Stredná vsuvka
Vložte reklamy, zvučky alebo medzivstupy medzi programy, aby ste na každom kanáli znovu vytvorili autentický pocit vysielania.
FFmpeg prekódovanie
Vstavané FFmpeg pipeline konvertujú a spájajú programy za chodu, s voliteľnou hardvérovou akceleráciou na podporovaných GPU.
Výstup M3U zoznamu skladieb
Exportujte každý kanál ako playlist M3U na prehrávanie vo VLC, Kodi, Tivimate a akomkoľvek inom klientovi IPTV kompatibilnom so štandardmi.
Prečo spustiť Tunarr na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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