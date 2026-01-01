Nasaďte MySpeed jednoklikovou inštaláciou.
Samoobslužný sledovač testov rýchlosti internetu, ktorý spúšťa automatizované testy a vizualizuje históriu vášho pripojenia v priebehu času.
Vyberte si VPS plán pre MySpeed
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť MySpeed
MySpeed je ľahký, samo-hostovaný nástroj na monitorovanie rýchlosti internetu, ktorý nepretržite sleduje výkon vášho internetového pripojenia. Spúšťa automatizované testy rýchlosti podľa konfigurovateľného plánu pomocou Ookla, LibreSpeed alebo Cloudflare a potom ukladá výsledky lokálne do databázy SQLite, aby ste mohli analyzovať trendy v priebehu dní, týždňov a mesiacov.
Okrem surových meraní MySpeed poskytuje interaktívne grafy, konfigurovateľnú politiku uchovávania údajov, upozornenia na kontrolu stavu prostredníctvom e-mailu, Signal, WhatsApp alebo Telegram a voliteľné metriky Prometheus pre integráciu do existujúcich monitorovacích systémov. Všetky údaje zostávajú na vašom vlastnom serveri – žiadna analýza tretích strán, žiadna závislosť na cloude a žiadne poplatky za test.
Kľúčové vlastnosti MySpeed
Automatizované testy rýchlosti
Naplánujte si opakované testy pomocou cron výrazov, aby sa kvalita vášho pripojenia nepretržite monitorovala bez manuálneho zásahu.
Viacerí poskytovatelia testov
Vyberte si medzi Ookla, LibreSpeed a Cloudflare ako váš backend pre test rýchlosti, aby ste získali presné, porovnateľné výsledky od poskytovateľa, ktorému dôverujete.
Historické grafy
Vizualizujte trendy sťahovania, nahrávania a pingu v konfigurovateľných časových rozsahoch na odhalenie vzorcov degradácie a vyvodenie zodpovednosti voči vášmu ISP.
Zdravotné oznámenia
Dostávajte upozornenia prostredníctvom e-mailu, Signal, WhatsApp alebo Telegram, keď vaše pripojenie klesne pod definované prahové hodnoty.
Metriky Prometheus
Exportujte výsledky testov rýchlosti ako metriky Prometheus na integráciu s dashboardmi Grafana popri vašom ostatnom monitorovaní infraštruktúry.
Prečo spustiť MySpeed na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.
Preskúmajte ďalšie aplikácie na nasadenie
Anki Sync Server Enhanced
Anki synchronizačný server s vlastným hostingom, s podporou viacerých používateľov, zálohami a webovým ovládacím panelom