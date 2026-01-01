Nasadenie Icinga 2 inštaláciou na jedno kliknutie.
Open-source monitorovacia platforma pre hostiteľov, služby a metriky s výkonným DSL a REST API.
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S čím sa dá postaviť Icinga 2
Icinga 2 je moderný nástupca Nagiosu, prepracovaná v C++ pre výkon a postavená na výkonnom konfiguračnom DSL, natívnom REST API a pripojiteľných moduloch funkcií. Kontroluje dostupnosť hostiteľov, služieb, sieťových zariadení a aplikácií, vypočítava prechody stavov a prestoje a spúšťa upozornenia, keď sa niečo pokazí — všetko podporované tisíckami existujúcich pluginov kompatibilných s Nagiosom.
Táto šablóna spája Icinga 2 s Icinga DB, démonom synchronizácie podporovaným Redisom, a Icinga Web 2, takže získate kompletný monitorovací zásobník s moderným dashboardom hneď po vybalení. Vlastné hostovanie na vašom vlastnom VPS udržiava každé upozornenie, metriku a inventár hostiteľov na infraštruktúre, ktorú ovládate, bez cenových poplatkov za hostiteľa alebo závislosti na dodávateľovi.
Kľúčové vlastnosti Icinga 2
Kompatibilné s pluginom Nagios
Využíva celý ekosystém pluginov Nagios, takže existujúce kontrolné skripty pre HTTP, SMTP, disk, CPU, databázy a certifikáty fungujú bez zmien.
Moderný webový dashboard
Icinga Web 2 s modulom Icinga DB ponúka rýchle používateľské rozhranie pre zoznamy, filtre a detaily s tmavým režimom, hromadným potvrdením a modálnym plánovaním prestojov.
Výkonný konfiguračný DSL
Pravidlá, šablóny a skupiny hostiteľov vám umožňujú definovať monitorovanie pre stovky hostiteľov v niekoľkých riadkoch namiesto opakovania blokov pre jednotlivých hostiteľov.
REST API a udalosti
Plné REST API pre hostiteľov, služby, výpadky, komentáre a potvrdenia poháňa automatizáciu, dashboardy a integrácie ChatOps.
Icinga DB synchronizácia streamovania
Démon synchronizácie podporovaný Redisom streamuje každý výsledok kontroly a zmenu stavu do MariaDB, takže webové rozhranie vždy odráža aktuálny stav s minimálnym oneskorením.
Distribuované monitorovanie
Hlavný kontajner môže neskôr prijímať satelitné a agentné zóny, čo vám umožní škálovať na viacero dátových centier z rovnakého konfiguračného stromu.
Prečo spustiť Icinga 2 na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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