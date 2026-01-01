Nasaďte PigeonPod jednoduchou inštaláciou jedným kliknutím.
Generátor podcastových kanálov s vlastným hosťovaním, ktorý premieňa kanály YouTube a Bilibili na odoberateľné RSS kanály pre akúkoľvek podcastovú aplikáciu.
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S čím sa dá postaviť PigeonPod
PigeonPod je generátor podcastových kanálov s vlastným hosťovaním, ktorý premieňa kanály YouTube, zoznamy videí, videá a obsah Bilibili na štandardné RSS podcastové kanály. Prihláste sa na odber akéhokoľvek kanála YouTube v rámci PigeonPod a ten automaticky stiahne nové epizódy ako zvuk alebo video, čím vygeneruje RSS kanál chránený heslom, na ktorý sa môže priamo prihlásiť akýkoľvek podcastový klient — Apple Podcasts, Overcast, Pocket Casts.
Na rozdiel od rozšírení prehliadača alebo manuálnych riešení, PigeonPod spracováva celý proces na vašom vlastnom serveri: prihlasovanie na odber, sťahovanie cez yt-dlp, prekódovanie cez ffmpeg, generovanie kanálov a poskytovanie RSS. Všetky potrebné nástroje sú súčasťou obrazu Docker — nič iné netreba inštalovať ani konfigurovať.
Kľúčové vlastnosti PigeonPod
Import z YouTube a Bilibili
Prihláste sa na odber kanálov YouTube, zoznamov videí a jednotlivých videí, alebo kanálov a zoznamov videí Bilibili — PigeonPod sleduje nové nahrávky a automaticky ich synchronizuje.
Štandardný výstup RSS kanála
Generuje heslom chránené RSS kanály, na ktoré sa môže prihlásiť akákoľvek podcastová aplikácia, čím prenesiete svoje odbery z YouTube do svojho bežného pracovného postupu počúvania podcastov.
Kontrola kvality zvuku a videa
Nakonfigurujte výstupný formát, dátový tok a kvalitu pre každý kanál, aby ste získali kompaktné súbory len so zvukom na počúvanie alebo celé video na pozeranie – bez opätovného sťahovania.
Filtre a limity epizód
Nastavte filtre kľúčových slov, prahové hodnoty trvania a limity počtu epizód pre každý kanál, aby ste udržali odbery zamerané na obsah, ktorý skutočne chcete.
S3 a lokálne úložisko
Uložte stiahnuté epizódy na zväzok VPS alebo ich smerujte na akúkoľvek službu kompatibilnú so S3 – MinIO, Cloudflare R2, alebo AWS S3 – pre väčšie knižnice.
Prečo spustiť PigeonPod na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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