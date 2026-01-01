Nasadenie Gravu jedným kliknutím.
Rýchly, moderný flat-file CMS bez potreby databázy — len súbory Markdown, šablóny Twig a ekosystém doplnkov.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Grav
Grav je moderný flat-file CMS, ktorý ukladá všetok obsah ako súbory Markdown v súborovom systéme, čím úplne eliminuje databázu. Postavený na PHP s Twig šablónovaním, poskytuje rýchle načítanie stránok prostredníctvom ukladania do vyrovnávacej pamäte na základe súborov, vstavaný administrátorský panel pre netechnických editorov a viac ako 300 pluginov pre formuláre, SEO, vyhľadávanie a viacjazyčný obsah.
Vlastné hostovanie Gravu na vašom VPS znamená, že zálohy sú rovnako jednoduché ako kopírovanie priečinka, správa verzií je natívne spracovaná Gitom a neexistujú žiadne obmedzenia pripojenia k databáze, problémy s ladením dotazov ani samostatné zálohovacie úlohy — len súbory a vaša aplikácia bežiaca na hardvéri, ktorý ovládate.
Kľúčové vlastnosti Grav
Nevyžaduje sa žiadna databáza
Všetok obsah je uložený ako súbory Markdown, čím sa eliminuje potreba nastavenia databázy, združovania pripojení alebo optimalizácie dotazov pre typické zaťaženie webu.
Vstavaný panel správcu
Spravujte stránky, témy, pluginy a používateľské účty prostredníctvom prepracovaného webového rozhrania bez nutnosti zasahovať do príkazového riadka alebo priamej úpravy súborov.
Bohatý ekosystém zásuvných modulov
Viac ako 300 doplnkov pokrýva formuláre, viacjazyčnú podporu, vyhľadávanie, SEO, optimalizáciu obrázkov a ďalšie — nainštalujte ich jedným kliknutím z administrátorského panela.
Git-kompatibilný obsah
Architektúra založená na súboroch umožňuje, aby bol celý web — obsah, konfigurácia a kód — sledovateľný v Git pre automatizované nasadenia a históriu zmien.
Twig šablónovanie
Vytvárajte plne prispôsobené témy pomocou šablónovacieho enginu Twig s prístupom k výkonnému API obsahu, systému taxonómie a mediálnemu pipeline.
Prečo spustiť Grav na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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