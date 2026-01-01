Nasaďte PatchMon inštaláciou jedným kliknutím.
Samoobslužná platforma na správu záplat pre Linux a monitorovanie flotily s SSH terminálom v prehliadači a skenovaním súladu.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť PatchMon
PatchMon je open-source platforma na správu záplat a monitorovanie flotily Linuxu, ktorá správcom systémov poskytuje jednotný ovládací panel na sledovanie, schvaľovanie a nasadzovanie záplat na všetkých spravovaných hostiteľoch Linuxu. Poskytuje viditeľnosť stavu balíkov v reálnom čase, orchestráciu záplat s pracovnými postupmi schvaľovania, skenovanie zhody s OpenSCAP a CIS, audit zabezpečenia Docker Bench a terminál SSH v prehliadači poháňaný Apache Guacamole — to všetko bez potreby akéhokoľvek klienta SSH na riadiacom stroji.
Na rozdiel od komerčných riešení na správu záplat, ktoré účtujú poplatky za uzol, je PatchMon zadarmo na vlastné hostovanie a pripája sa k spravovaným hostiteľom prostredníctvom ľahkého agenta. Celá história záplat, správy o zhode a inventár hostiteľov zostávajú na vašej vlastnej infraštruktúre bez odosielania údajov externým službám.
Kľúčové vlastnosti PatchMon
Celoflotilová orchestrácia záplat
Skontrolujte čakajúce aktualizácie vo vašej celej flotile Linuxu, schváľte dávky opráv a nasaďte ich s ovládaním plánovania a vrátenia zmien z jedného ovládacieho panela.
SSH terminál v prehliadači
Pristupujte k akémukoľvek spravovanému hostiteľovi priamo z prehliadača prostredníctvom terminálu poháňaného Apache Guacamole — nevyžaduje sa žiadna inštalácia klienta SSH ani presmerovanie portov.
Skenovanie súladu
Spúšťajte bezpečnostné skeny OpenSCAP, CIS benchmark a Docker Bench voči spravovaným hostiteľským systémom a sledujte stav súladu v priebehu času bez samostatných nástrojov.
Stav balíka v reálnom čase
Pozrite si, ktoré balíky sú zastarané, zraniteľné alebo chýbajú na každom spravovanom hostiteľovi v reálnom čase, s indikátormi závažnosti a odkazmi na CVE.
Pracovné postupy schvaľovania záplat
Vyžadujte výslovné schválenie pred nasadením opráv na produkčné hosty, s auditnými záznamami, ktoré zaznamenávajú, kto čo schválil a kedy.
Prečo spustiť PatchMon na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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