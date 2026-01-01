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Samoobslužná platforma na správu záplat pre Linux a monitorovanie flotily s SSH terminálom v prehliadači a skenovaním súladu.

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Šírka pásma: 32 TB
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KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť PatchMon

PatchMon je open-source platforma na správu záplat a monitorovanie flotily Linuxu, ktorá správcom systémov poskytuje jednotný ovládací panel na sledovanie, schvaľovanie a nasadzovanie záplat na všetkých spravovaných hostiteľoch Linuxu. Poskytuje viditeľnosť stavu balíkov v reálnom čase, orchestráciu záplat s pracovnými postupmi schvaľovania, skenovanie zhody s OpenSCAP a CIS, audit zabezpečenia Docker Bench a terminál SSH v prehliadači poháňaný Apache Guacamole — to všetko bez potreby akéhokoľvek klienta SSH na riadiacom stroji.

Na rozdiel od komerčných riešení na správu záplat, ktoré účtujú poplatky za uzol, je PatchMon zadarmo na vlastné hostovanie a pripája sa k spravovaným hostiteľom prostredníctvom ľahkého agenta. Celá história záplat, správy o zhode a inventár hostiteľov zostávajú na vašej vlastnej infraštruktúre bez odosielania údajov externým službám.

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Kľúčové vlastnosti PatchMon

Celoflotilová orchestrácia záplat

Skontrolujte čakajúce aktualizácie vo vašej celej flotile Linuxu, schváľte dávky opráv a nasaďte ich s ovládaním plánovania a vrátenia zmien z jedného ovládacieho panela.

SSH terminál v prehliadači

Pristupujte k akémukoľvek spravovanému hostiteľovi priamo z prehliadača prostredníctvom terminálu poháňaného Apache Guacamole — nevyžaduje sa žiadna inštalácia klienta SSH ani presmerovanie portov.

Skenovanie súladu

Spúšťajte bezpečnostné skeny OpenSCAP, CIS benchmark a Docker Bench voči spravovaným hostiteľským systémom a sledujte stav súladu v priebehu času bez samostatných nástrojov.

Stav balíka v reálnom čase

Pozrite si, ktoré balíky sú zastarané, zraniteľné alebo chýbajú na každom spravovanom hostiteľovi v reálnom čase, s indikátormi závažnosti a odkazmi na CVE.

Pracovné postupy schvaľovania záplat

Vyžadujte výslovné schválenie pred nasadením opráv na produkčné hosty, s auditnými záznamami, ktoré zaznamenávajú, kto čo schválil a kedy.

Prečo spustiť PatchMon na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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