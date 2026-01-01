Nasaďte Habitica jedným kliknutím.
Gamifikovaná aplikácia na zvýšenie produktivity, ktorá premieňa návyky, denné úlohy a zoznam úloh na RPG dobrodružstvo s postupom postavy a sociálnymi úlohami.
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S čím sa dá postaviť Habitica
Habitica premieňa produktivitu na hru na hrdinov, kde plnenie úloh z reálneho sveta zvyšuje úroveň vašej postavy, zarába zlato a odomyká vybavenie. Vytvorte si návyky na sledovanie opakujúcich sa správaní, denné úlohy pre úlohy, ktoré sa resetujú každý deň, a jednorazové úlohy pre jednorazové ciele — zmeškanie ktorejkoľvek z nich stojí vášho avatara zdravie, čím sa vytvára skutočná zodpovednosť prostredníctvom herných mechanizmov.
Sociálne funkcie vám umožňujú pripojiť sa k cechom, zapojiť sa do výziev a spúšťať skupinové úlohy, kde tímy porážajú príšery plnením úloh spoločne. Vlastné hostovanie na vašom vlastnom VPS udržuje všetky údaje o návykoch, pokrok postavy a sociálnu históriu pod vašou kontrolou bez spoliehania sa na verejnú službu.
Kľúčové vlastnosti Habitica
RPG správa úloh
Získajte skúsenosti, zlato a vybavenie plnením skutočných úloh – vylepšite si svoju postavu rovnakým spôsobom, akým si vylepšujete svoje návyky.
Návyky a denné úlohy
Sledujte opakovateľné správanie pomocou návykov a nastavte opakujúce sa úlohy s dennými úlohami, ktoré sa resetujú každý deň, so zdravotnými postihmi za zmeškané položky.
Párty úlohy
Spojte sa s priateľmi alebo kolegami, aby ste spoločne porazili príšery — každá splnená úloha spôsobuje poškodenie, vďaka čomu je skupinová zodpovednosť skutočne zábavná.
Triedny systém
Odomknite triedy Bojovník, Mág, Zlodej alebo Liečiteľ na úrovni 10, každá s jedinečnými schopnosťami, ktoré dopĺňajú rôzne štýly produktivity.
Vlastné odmeny
Vytvorte si osobné motivácie viazané na dokončenie úloh – použite získané zlato na odomknutie skutočných odmien, ktoré si sami definujete.
Prečo spustiť Habitica na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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