Nasadiť Pgweb inštaláciou jedným kliknutím.
Ľahký webový prehliadač PostgreSQL s nulovými závislosťami na okamžité prehliadanie databázy z akéhokoľvek moderného prehliadača.
Vyberte si VPS plán pre Pgweb
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Pgweb
Pgweb je moderný, multiplatformový prehliadač databáz PostgreSQL, vytvorený v Go a distribuovaný ako jeden binárny súbor s nulovými externými závislosťami. Poskytuje čisté webové rozhranie na prehliadanie schém, spúšťanie vlastných SQL dotazov a export dát — bez zložitosti tradičných balíkov na správu databáz.
Nasadenie Pgwebu na vašom VPS poskytuje celému vášmu tímu centralizovaný, vždy dostupný prehliadač databáz, zabezpečený základnou autentifikáciou HTTP. Beží popri vašich inštanciách PostgreSQL v súkromnej sieti, poskytujúc bezpečný ad-hoc prístup k dotazom bez odhalenia surových databázových poverení vývojárom.
Kľúčové vlastnosti Pgweb
Nulové závislosti
Nasadenie jedného binárneho súboru znamená, že môžete začať prehliadať databázy PostgreSQL v priebehu niekoľkých sekúnd bez potreby runtime knižníc alebo systémových balíkov.
Podpora viacerých relácií
Pripojte sa a prepínajte medzi viacerými databázami PostgreSQL súčasne, čo uľahčuje porovnávanie dát naprieč prostrediami.
Export údajov
Exportujte tabuľku a výsledky dotazov priamo do formátu CSV, JSON alebo XML na analýzu v tabuľkových procesoroch a nástrojoch business intelligence.
SSH tunelové pripojenia
Bezpečne sa pripojte k vzdialeným databázam cez SSH tunely bez verejného vystavenia portov PostgreSQL alebo úpravy pravidiel brány firewall.
História dotazov
Automaticky sleduje predtým vykonané príkazy, aby ste si mohli rýchlo spomenúť a opätovne použiť komplexné dopyty bez toho, aby ste ich museli prepisovať.
Prečo spustiť Pgweb na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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