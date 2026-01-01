Nasaďte Opengist inštaláciou jedným kliknutím.
Samoobslužný pastebin s podporou Gitu na zdieľanie úryvkov kódu so zvýrazňovaním syntaxe a kompletnou históriou verzií.
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S čím sa dá postaviť Opengist
Opengist je samoobslužný pastebin, ktorý ukladá každý úryvok ako skutočné Git úložisko. Na rozdiel od nástrojov na vkladanie textu založených na databázach je každý gist plne klonovateľný — používatelia môžu nahrávať aktualizácie, prezerať si celú históriu revízií a spolupracovať prostredníctvom štandardných Git príkazov cez HTTP alebo SSH. Čisté webové rozhranie poskytuje zvýrazňovanie syntaxe, fulltextové vyhľadávanie a režimy viditeľnosti pre každý úryvok: verejný, súkromný a nezaradený.
Hostovanie Opengist na vašom VPS vám dáva plné vlastníctvo vašich úryvkov kódu a vložených textov bez zdieľania so službami tretích strán. SQLite sa používa predvolene bez potreby ďalšieho databázového kontajnera. Prvý používateľ, ktorý sa zaregistruje, sa stane administrátorom s prístupom k nastaveniam celej inštancie a správe používateľov.
Kľúčové vlastnosti Opengist
Úložisko s podporou Gitu
Každý fragment je uložený ako skutočné Git úložisko, ktoré poskytuje históriu verzií, rozdiely a prístup na klonovanie cez HTTP alebo SSH štandardne.
Zvýrazňovanie syntaxe
Podporuje stovky jazykov s automatickou detekciou a manuálnym prepísaním pre presné zvýraznenie akéhokoľvek úryvku kódu alebo konfiguračného súboru.
Ovládacie prvky viditeľnosti
Nastavte jednotlivé gisty ako verejné, súkromné alebo neuvedené, aby ste presne kontrolovali, kto môže objaviť a zobraziť vaše úryvky.
Fulltextové vyhľadávanie
Vyhľadávajte vo všetkých gistoch podľa obsahu, názvu súboru alebo jazyka pomocou vstavaného indexu Bleve – nie je potrebný žiadny externý vyhľadávač.
OAuth prihlásenie
Prihláste sa pomocou GitHub, GitLab, Gitea alebo akéhokoľvek poskytovateľa kompatibilného s OIDC namiesto spravovania samostatného lokálneho účtu.
Vložiteľné úryvky
Vložte akýkoľvek gist na externé stránky pomocou vygenerovanej značky skriptu, ktorá vykresľuje živý kód so zvýraznenou syntaxou priamo.
Prečo spustiť Opengist na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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