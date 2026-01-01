Nasaďte Grist inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source hybrid tabuľkového procesora a databázy ako vlastne hostovaná alternatíva k Airtable.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Grist
Grist je open-source relačná tabuľka, ktorá kombinuje známosť tabuliek so silou databáz. Tímy ju používajú na organizovanie dát, vytváranie vlastných zobrazení, tvorbu dashboardov a navrhovanie interaktívnych aplikácií bez písania kódu, čo z nej robí všestrannú, samo-hostovanú alternatívu k Airtable.
S Python vzorcami, granulárnymi kontrolami prístupu, REST API a vlastnými widgetmi Grist umožňuje technickým aj netechnickým používateľom vytvárať sofistikované dátové aplikácie. Táto šablóna zahŕňa PostgreSQL pre spoľahlivé ukladanie dát, Redis pre výkonnostné cachovanie a Traefik HTTPS smerovanie pre bezpečný tímový prístup.
Kľúčové vlastnosti Grist
Relačný dátový model
Prepojte tabuľky s odkazmi a vyhľadávaniami ako databázu pri zachovaní známeho prostredia na úpravu tabuľkového procesora.
Python Vzorce
Používajte plnohodnotný Python na výpočty a transformácie dát namiesto obmedzených jazykov vzorcov tabuľkových procesorov.
Vlastné zobrazenia a Rozloženia
Vytvorte zobrazenia kariet, grafy, kalendáre a vlastné rozloženia widgetov na vizualizáciu a interakciu s vašimi údajmi akýmkoľvek spôsobom.
Granulované riadenie prístupu
Nastavte povolenia na úrovni dokumentu, tabuľky, stĺpca a riadka pre presnú kontrolu nad tímovou spoluprácou a viditeľnosťou údajov.
Integrácia REST API
Plný prístup k API umožňuje čítanie, zápis a automatizáciu dátových operácií pre bezproblémovú integráciu s externými nástrojmi.
Prečo spustiť Grist na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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