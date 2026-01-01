Nasaďte ezBookKeeping inštaláciu jedným kliknutím.
Ľahký, samostatne hostovaný nástroj na sledovanie osobných financií s UI s prioritou pre mobilné zariadenia, grafmi a skenovaním účteniek.
Vyberte si VPS plán pre ezBookKeeping
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť ezBookKeeping
ezBookKeeping je ľahká open-source aplikácia pre osobné financie navrhnutá pre rýchle a bezproblémové sledovanie denných výdavkov. Vytvorená ako jeden kontajner s úložiskom SQLite, pohodlne beží na minimálnom hardvéri — od Raspberry Pi po malý VPS — bez potreby databázového servera.
Na rozdiel od rozsiahlejších nástrojov podvojného účtovníctva sa ezBookKeeping zameriava na to, čo väčšina jednotlivcov skutočne potrebuje: čisté rozhranie s prioritou pre mobilné zariadenia na rýchle zaznamenávanie transakcií, vizualizáciu výdavkov podľa kategórií a udržiavanie prehľadu o osobných rozpočtoch. Vlastné hostovanie udržuje vašu históriu transakcií úplne súkromnú, pričom žiadna finančná aplikácia tretej strany nikdy neuvidí vaše údaje o výdavkoch.
Kľúčové vlastnosti ezBookKeeping
Mobil na prvom mieste PWA
Nainštalujte ezBookKeeping ako progresívnu webovú aplikáciu na akýkoľvek telefón pre natívne zaznamenávanie výdavkov bez stiahnutia z obchodu s aplikáciami.
OCR skenovanie účteniek
Skenovanie papierových účteniek na automatické extrahovanie súm transakcií a obchodníkov, čím sa znižuje manuálne zadávanie údajov.
Viacmenová podpora
Sledujte výdavky vo viacerých menách s automatickou konverziou výmenného kurzu na cestovanie a medzinárodné výdavky.
Grafy a štatistiky
Vizualizujte trendy výdavkov podľa kategórie, účtu a časového obdobia pomocou vstavaných grafov a súhrnných štatistík.
Import CSV a Alipay
Importujte históriu transakcií zo súborov CSV a hlavných platobných platforiem vrátane Alipay a WeChat Pay.
Prečo spustiť ezBookKeeping na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.