Nasaďte eXeLearning inštaláciu jedným kliknutím.
Nástroj na tvorbu s otvoreným zdrojovým kódom na vytváranie interaktívnych vzdelávacích zdrojov SCORM a HTML5.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť eXeLearning
eXeLearning je autorské prostredie s licenciou AGPL, ktoré používajú pedagógovia a inštruktážni dizajnéri na tvorbu interaktívneho vzdelávacieho obsahu bez písania kódu. Podporované španielskym Ministerstvom školstva a sieťou regionálnych správ sa zameriava na produkciu zdrojov založených na štandardoch, ktoré fungujú v akomkoľvek systéme LMS.
Vlastné hostovanie eXeLearningu na vašom VPS uchováva študijné materiály, exporty pre študentov a autorské poverenia úplne na vašej vlastnej infraštruktúre. Tímy môžu spolupracovať v reálnom čase, publikovať exporty do Moodle alebo akéhokoľvek LMS a vyhnúť sa licenčným obmedzeniam a obavám z rezidencie dát cloudových autorských služieb.
Kľúčové vlastnosti eXeLearning
Interaktívne iDevices
Vkladacie komponenty pre kvízy, prípadové štúdie, multimédiá a reflexné aktivity premieňajú statický obsah na štruktúrované interaktívne lekcie.
Export SCORM a HTML5
Publikujte kurzy ako balíčky SCORM, obsah IMS alebo samostatné HTML5 stránky, aby bežali v akomkoľvek LMS alebo na obyčajnom webhostingu.
Spolupráca v reálnom čase
Viacerí autori môžu upravovať ten istý projekt súčasne prostredníctvom vstavanej synchronizácie Yjs WebSocket, zrkadliac pracovný postup moderných editorov dokumentov.
Integrácia Moodle
Nahrajte dokončené kurzy priamo do Moodle ako aktivity pripravené na nasadenie, čím sa eliminuje krok manuálneho nahrávania medzi tvorbou a publikovaním.
Viacjazyčné rozhranie
Natívna podpora pre angličtinu, španielčinu, katalánčinu, baskičtinu, galícijčinu, valencijčinu a esperanto ju robí vhodnou pre regionálne a bilingválne vzdelávacie programy.
Otvorené prístupné štandardy
Generovaný obsah spĺňa pokyny pre webovú prístupnosť a otvorené formáty, čím sa zabezpečuje, že zdroje zostanú použiteľné a prenosné na dlhé roky.
Prečo spustiť eXeLearning na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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