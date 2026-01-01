Zľava až do výšky 69 % na eXeLearning

Nasaďte eXeLearning inštaláciu jedným kliknutím.

Nástroj na tvorbu s otvoreným zdrojovým kódom na vytváranie interaktívnych vzdelávacích zdrojov SCORM a HTML5.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasaďte eXeLearning inštaláciu jedným kliknutím.

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69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť eXeLearning

eXeLearning je autorské prostredie s licenciou AGPL, ktoré používajú pedagógovia a inštruktážni dizajnéri na tvorbu interaktívneho vzdelávacieho obsahu bez písania kódu. Podporované španielskym Ministerstvom školstva a sieťou regionálnych správ sa zameriava na produkciu zdrojov založených na štandardoch, ktoré fungujú v akomkoľvek systéme LMS.

Vlastné hostovanie eXeLearningu na vašom VPS uchováva študijné materiály, exporty pre študentov a autorské poverenia úplne na vašej vlastnej infraštruktúre. Tímy môžu spolupracovať v reálnom čase, publikovať exporty do Moodle alebo akéhokoľvek LMS a vyhnúť sa licenčným obmedzeniam a obavám z rezidencie dát cloudových autorských služieb.

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Kľúčové vlastnosti eXeLearning

Interaktívne iDevices

Vkladacie komponenty pre kvízy, prípadové štúdie, multimédiá a reflexné aktivity premieňajú statický obsah na štruktúrované interaktívne lekcie.

Export SCORM a HTML5

Publikujte kurzy ako balíčky SCORM, obsah IMS alebo samostatné HTML5 stránky, aby bežali v akomkoľvek LMS alebo na obyčajnom webhostingu.

Spolupráca v reálnom čase

Viacerí autori môžu upravovať ten istý projekt súčasne prostredníctvom vstavanej synchronizácie Yjs WebSocket, zrkadliac pracovný postup moderných editorov dokumentov.

Integrácia Moodle

Nahrajte dokončené kurzy priamo do Moodle ako aktivity pripravené na nasadenie, čím sa eliminuje krok manuálneho nahrávania medzi tvorbou a publikovaním.

Viacjazyčné rozhranie

Natívna podpora pre angličtinu, španielčinu, katalánčinu, baskičtinu, galícijčinu, valencijčinu a esperanto ju robí vhodnou pre regionálne a bilingválne vzdelávacie programy.

Otvorené prístupné štandardy

Generovaný obsah spĺňa pokyny pre webovú prístupnosť a otvorené formáty, čím sa zabezpečuje, že zdroje zostanú použiteľné a prenosné na dlhé roky.

Prečo spustiť eXeLearning na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

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30-dňová záruka vrátenia peňazí

Vyskúšajte to bez rizika s našou 30-dňovou zárukou vrátenia peňazí. Podrobnosti nájdete v našich zásadách vrátenia peňazí.

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