Nasadenie SABnzbd jedným kliknutím.
Automatizovaný Usenet binárny sťahovač, ktorý zaraďuje do frontu, overuje a extrahuje NZB súbory bez manuálneho zásahu.
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S čím sa dá postaviť SABnzbd
SABnzbd je popredný open-source sťahovač z Usenetu, automatizujúci celý proces od súboru NZB po hotový súbor: paralelné sťahovanie z viacerých serverov, overovanie integrity PAR2, automatická oprava a extrakcia archívov – všetko bez manuálnych krokov. Už viac ako desaťročie je chrbtovou kosťou pracovných postupov automatizácie médií.
Vlastné hostovanie SABnzbd na VPS poskytuje dostupnosť 24/7 pre monitorovanie RSS a fronty sťahovania bez toho, aby bol domáci počítač neustále zapnutý. Šírka pásma dátového centra často prevyšuje rýchlosti domáceho pripojenia a stiahnuté súbory sa ukladajú na úložisko VPS pre neskoršie streamovanie alebo načítanie prostredníctvom Sonarr, Radarr a širšieho balíka automatizácie médií.
Kľúčové vlastnosti SABnzbd
Automatizované spracovanie NZB
Automaticky spracováva celý proces sťahovania – načítanie, overenie pomocou PAR2, opravu neúplných súborov a rozbalenie archívov bez zásahu používateľa.
Viacserverová podpora
Pripája sa k viacerým poskytovateľom Usenetu s prioritným radením a konfiguráciou doplňovacieho servera na dokončenie sťahovania napriek neúplnému pokrytiu článkov.
Integrácia Sonarr a Radarr
Slúži ako klient na sťahovanie pre populárny balík automatizácie médií arr, umožňujúci plne automatizované pracovné postupy získavania TV programov a filmov.
Plánovanie šírky pásma
Nastavte rýchlostné limity a aktívne hodiny, aby sťahovanie nekonkurovalo iným službám počas období špičkového využitia.
Monitorovanie RSS kanálov
Sleduje RSS kanály z indexerov Usenetu a automaticky spúšťa sťahovanie, keď je zverejnený nový obsah zodpovedajúci vašim filtrom.
Prečo spustiť SABnzbd na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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