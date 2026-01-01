Nasaďte Mastodon inštaláciou na jedno kliknutie.
Samoobslužná, federovaná mikroblogovacia platforma, ktorá sa pripája ku globálnej sieti nezávisle vlastnených serverov.
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S čím sa dá postaviť Mastodon
Mastodon je popredná open-source federovaná sociálna sieť — najväčší projekt vo fediverse ActivityPub, s tisíckami nezávisle prevádzkovaných inštancií a desiatkami miliónov používateľov po celom svete. Vyzerá a pôsobí ako známa mikroblogovacia platforma, ale každý server je vlastnený, moderovaný a prevádzkovaný niekým iným, a používatelia na ktoromkoľvek serveri môžu sledovať a komunikovať s používateľmi na ktoromkoľvek inom serveri.
Prevádzkovanie vlastnej inštancie Mastodonu na VPS vám dáva trvalý domov vo fediverse — taký, ktorý plne kontrolujete. Vy určujete pravidlá, vyberáte, kto sa môže zaregistrovať, rozhodujete, kto sa s kým federuje, a vlastníte dáta, bez reklamy, bez algoritmickej časovej osi a bez platformy tretej strany, ktorá môže zajtra zmeniť podmienky.
Kľúčové vlastnosti Mastodon
Federácia ActivityPub
Komunikuje pomocou štandardu W3C ActivityPub, takže vaša inštancia spolupracuje s každým iným serverom Mastodon, Pleroma, Misskey a širším fediversom.
Chronologická časová os
Príspevky sa zobrazujú v poradí, v akom boli odoslané – žiadne algoritmické poradie, žiadne odporúčané reklamy, žiadny preusporiadaný kanál súťažiaci o angažovanosť.
Moderovanie na úrovni servera
Vlastníkom definované pravidlá komunity, upozornenia na obsah a blokovania na úrovni inštancie vám umožňujú budovať komunitu s tónom, aký si želáte.
Pokročilý editor príspevkov
Až 500 znakov na príspevok (konfigurovateľné), ankety, mediálne prílohy, upozornenia na obsah, alternatívny text a prispôsobiteľná viditeľnosť pre každý príspevok.
Otvorené API a klienti
Vyspelé REST a streamovacie API poháňajú široký ekosystém mobilných a desktopových klientov vrátane oficiálnych aplikácií Mastodon pre iOS a Android.
Prečo spustiť Mastodon na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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