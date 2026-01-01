Zľava až do výšky 69 % na Mastodon

Nasaďte Mastodon inštaláciou na jedno kliknutie.

Samoobslužná, federovaná mikroblogovacia platforma, ktorá sa pripája ku globálnej sieti nezávisle vlastnených serverov.

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5,49/mes.
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30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasaďte Mastodon inštaláciou na jedno kliknutie.

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KVM 1
17,99
5,49/mes.
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Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
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KVM 2
21,99
7,79/mes.
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Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
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Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
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Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Mastodon

Mastodon je popredná open-source federovaná sociálna sieť — najväčší projekt vo fediverse ActivityPub, s tisíckami nezávisle prevádzkovaných inštancií a desiatkami miliónov používateľov po celom svete. Vyzerá a pôsobí ako známa mikroblogovacia platforma, ale každý server je vlastnený, moderovaný a prevádzkovaný niekým iným, a používatelia na ktoromkoľvek serveri môžu sledovať a komunikovať s používateľmi na ktoromkoľvek inom serveri.

Prevádzkovanie vlastnej inštancie Mastodonu na VPS vám dáva trvalý domov vo fediverse — taký, ktorý plne kontrolujete. Vy určujete pravidlá, vyberáte, kto sa môže zaregistrovať, rozhodujete, kto sa s kým federuje, a vlastníte dáta, bez reklamy, bez algoritmickej časovej osi a bez platformy tretej strany, ktorá môže zajtra zmeniť podmienky.

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S čím sa dá postaviť {name}

Kľúčové vlastnosti Mastodon

Federácia ActivityPub

Komunikuje pomocou štandardu W3C ActivityPub, takže vaša inštancia spolupracuje s každým iným serverom Mastodon, Pleroma, Misskey a širším fediversom.

Chronologická časová os

Príspevky sa zobrazujú v poradí, v akom boli odoslané – žiadne algoritmické poradie, žiadne odporúčané reklamy, žiadny preusporiadaný kanál súťažiaci o angažovanosť.

Moderovanie na úrovni servera

Vlastníkom definované pravidlá komunity, upozornenia na obsah a blokovania na úrovni inštancie vám umožňujú budovať komunitu s tónom, aký si želáte.

Pokročilý editor príspevkov

Až 500 znakov na príspevok (konfigurovateľné), ankety, mediálne prílohy, upozornenia na obsah, alternatívny text a prispôsobiteľná viditeľnosť pre každý príspevok.

Otvorené API a klienti

Vyspelé REST a streamovacie API poháňajú široký ekosystém mobilných a desktopových klientov vrátane oficiálnych aplikácií Mastodon pre iOS a Android.

Prečo spustiť Mastodon na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

Gad Iradufasha
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Vyskúšajte to bez rizika s našou 30-dňovou zárukou vrátenia peňazí. Podrobnosti nájdete v našich zásadách vrátenia peňazí.

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