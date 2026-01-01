Nasaďte Mailpit jednoklikovou inštaláciou.
Ľahký nástroj na testovanie e-mailov, ktorý zachytáva správy SMTP a zobrazuje ich v prehliadačovej doručenej pošte.
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S čím sa dá postaviť Mailpit
Mailpit je open-source nástroj na testovanie a ladenie e-mailov vytvorený pre vývojárov. Spúšťa vstavaný SMTP server, ktorý zachytáva všetky odchádzajúce e-maily z vašich aplikácií a zobrazuje zachytené správy v prehľadnej, prehľadávateľnej webovej schránke – bez toho, aby kedykoľvek odoslal poštu skutočným príjemcom. Vďaka tomu je bezpečné testovať toky e-mailových upozornení, iterovať e-mailové šablóny a overovať konfigurácie SMTP vo vývojových a stagingových prostrediach.
Mailpit je moderná, aktívne udržiavaná náhrada za MailHog (ktorý už nie je udržiavaný). Dodáva sa ako jeden ľahký binárny súbor s rýchlym úložiskom správ podporovaným SQLite, fulltextovým vyhľadávaním, vykresľovaním HTML e-mailov, REST API a voliteľnou autentifikáciou SMTP a UI – to všetko s zanedbateľnou spotrebou pamäte.
Kľúčové vlastnosti Mailpit
Zachytávanie SMTP e-mailov
Funguje ako zásuvný SMTP server, ktorý zachytáva odchádzajúcu poštu z akejkoľvek aplikácie, čím zabraňuje náhodnému doručeniu na skutočné e-mailové adresy počas vývoja.
Doručená pošta v prehliadači
Prezerajte, vyhľadávajte a kontrolujte všetky zachytené správy v responzívnom webovom UI s plným vykresľovaním HTML, zobrazením zdroja a rozložením prispôsobeným pre mobilné zariadenia.
Prístup k REST API
Dotazovanie, odstraňovanie a správa správ programovo prostredníctvom zdokumentovaného REST API, umožňujúce integráciu s automatizovanými testovacími sadami a CI/CD pipeline.
Fulltextové vyhľadávanie
Vyhľadávajte v predmetoch, adresách odosielateľov a príjemcov a v tele správy na rýchle nájdenie konkrétnych e-mailov počas testovania.
Označovanie správ
Automaticky označujte správy podľa typu – HTML, prílohy, vložené obrázky – pre rýchle vizuálne filtrovanie vo veľkých objemoch testovacích e-mailov.
Prečo spustiť Mailpit na Hostingeri
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Vstavaný správca Dockeru
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Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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