Nasaďte Checkcle inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source monitorovacia platforma v reálnom čase pre sledovanie dostupnosti, infraštruktúry a SSL s verejnými stavovými stránkami.
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S čím sa dá postaviť Checkcle
Checkcle je platforma na monitorovanie celého stacku, ktorá poskytuje tímom DevOps a správcom systémov jednotný prehľad o webových stránkach, rozhraniach API, serveroch a certifikátoch SSL z jedného samoobslužného ovládacieho panela. Monitoruje koncové body HTTP, TCP, DNS a ping spolu s metrikami serverov Linux a Windows — CPU, RAM, disku a siete — všetko v reálnom čase.
Na rozdiel od monitorovacích nástrojov SaaS, ktoré účtujú poplatky za monitor alebo za používateľa, vlastné hostovanie Checkcle na vašom vlastnom VPS znamená neobmedzený počet monitorov, úplné vlastníctvo údajov a žiadne opakované poplatky. Verejné stavové stránky a viackanálové upozornenia prostredníctvom Telegramu, Slacku, Discordu, e-mailu a Matrixu informujú váš tím a používateľov, keď dôjde k incidentom.
Kľúčové vlastnosti Checkcle
Monitorovanie dostupnosti
Monitorujte HTTP, TCP, DNS a ping koncové body s konfigurovateľnými intervalmi, sledovaním doby odozvy a okamžitými upozorneniami na výpadok.
Metriky serverovej infraštruktúry
Sledujte využitie CPU, RAM, disku a siete na serveroch Linux a Windows prostredníctvom ľahkej inštalácie agenta jedným riadkom.
SSL a Sledovanie domén
Monitorujte vypršanie platnosti SSL certifikátu a stav domény, aby ste predišli neočakávaným výpadkom v dôsledku vypršaných alebo nesprávne nakonfigurovaných certifikátov.
Verejné stránky stavu
Zdieľajte aktuálny prevádzkový stav s používateľmi a zainteresovanými stranami prostredníctvom prispôsobiteľných verejných stavových stránok.
Viac-kanálové upozorňovanie
Posielajte upozornenia na incidenty do Telegramu, Slacku, Discordu, e-mailu a Matrixu s prispôsobiteľnými šablónami upozornení.
Prečo spustiť Checkcle na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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