Nasadenie Plane jedným kliknutím.
Open-source platforma na riadenie projektov na sledovanie úloh, sprintové cykly a produktové plány – samoobslužná alternatíva k Jira a Linear.
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S čím sa dá postaviť Plane
Plane je výkonná open-source platforma na riadenie projektov, ktorá slúži ako moderná alternatíva k Jira, Linear, Monday.com a ClickUp. Tímy sledujú problémy, spúšťajú šprintové cykly s grafmi burn-down, plánujú produktové roadmapy a spolupracujú v reálnom čase — to všetko bez poplatkov za používateľa alebo opustenia dát z vašej infraštruktúry.
Samohostované nasadenie zahŕňa PostgreSQL, cache Valkey, frontu správ RabbitMQ a objektové úložisko MinIO pre plne samostatné nastavenie. Na rozdiel od projektových nástrojov SaaS, ktoré účtujú poplatky za miesto, prevádzkovanie Plane na vašom VPS poskytuje neobmedzený počet používateľov a projektov za fixné náklady na infraštruktúru s úplným vlastníctvom dát.
Kľúčové vlastnosti Plane
Sledovanie problémov
Vytvárajte a spravujte pracovné položky s formátovaným textom, prílohami súborov, podproblémami a odkazmi medzi projektmi v jednom centralizovanom zobrazení.
Šprintové cykly
Spúšťajte agilné šprinty s grafmi spaľovania a sledovaním dynamiky tímu, aby ste udržali tempo vývoja podľa plánu.
Produktové plány
Plánujte a komunikujte smerovanie produktu pomocou vizuálnych plánov, ktoré priamo odkazujú na úlohy a moduly zabezpečujúce každý míľnik.
Spolupráca v reálnom čase
Živé aktualizácie zabezpečujú, že každý člen tímu vidí najnovší stav úloh, komentáre a priradenia bez manuálneho obnovovania.
Prispôsobiteľné zobrazenia
Vytvorte filtrované zobrazenia tabule, zoznamu a kalendára, ktoré je možné uložiť a zdieľať v rámci tímu pre konzistentnú viditeľnosť projektu.
Moduly a Analytika
Zoskupte súvisiace problémy do modulov pre komplexné projekty a sledujte pokrok pomocou vstavanej analytiky a vizualizácií trendov.
Prečo spustiť Plane na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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