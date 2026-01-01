Nasaďte Firefly III pomocou inštalácie jedným kliknutím.
Prevezmite úplnú kontrolu nad vašimi osobnými financiami s bezpečným, samo-hosteným systémom podvojného účtovníctva.
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S čím sa dá postaviť Firefly III
Firefly III je zlatým štandardom pre samoobslužnú správu osobných financií. Poskytuje komplexnú platformu na sledovanie vašich príjmov, výdavkov a rozpočtov s presnosťou profesionálneho účtovného softvéru. Systém podvojného účtovníctva zaznamenáva každú transakciu s úplným kontextom zdroja a cieľa, čím vytvára presnú účtovnú knihu, ktorú môžete kedykoľvek skontrolovať.
Samoobslužným hostovaním na vlastnom VPS eliminujete riziko zdieľania citlivých finančných údajov s agregátormi tretích strán, čím zabezpečíte, že váš čistý majetok, výdavkové návyky a zostatky na účtoch zostanú prísne dôverné bez poplatkov za predplatné a bez ťažby dát.
Kľúčové vlastnosti Firefly III
Podvojné účtovníctvo
Zabezpečte finančnú presnosť s profesionálnym systémom, ktorý sleduje každý cent naprieč viacerými účtami.
Pokročilé rozpočtovanie
Nastavte komplexné mesačné alebo ročné rozpočty a dostávajte vizuálne indikátory, keď sa blížite k svojim limitom.
Pravidlá automatizácie
Ušetrite čas vytvorením vlastných pravidiel, ktoré automaticky kategorizujú a označujú transakcie na základe popisov alebo súm.
Podrobné výkazníctvo
Generujte prehľadné grafy a diagramy na vizualizáciu vášho čistého majetku, výdavkových návykov a finančného rastu v priebehu času.
Prečo spustiť Firefly III na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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