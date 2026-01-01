Nasaďte WebThings Gateway jedným kliknutím.
Brána Web vecí s otvoreným zdrojovým kódom na zjednotenie a ovládanie zariadení inteligentnej domácnosti z privátneho webového ovládacieho panela.
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S čím sa dá postaviť WebThings Gateway
WebThings Gateway je open-source implementácia špecifikácie Web of Things, pôvodne vyvinutá spoločnosťou Mozilla a teraz udržiavaná komunitou WebThings. Prepája zariadenia inteligentnej domácnosti z rôznych ekosystémov do jedného súkromného ovládacieho panela, sprístupňujúc každé zariadenie ako Web Thing so štandardným HTTP a WebSocket API.
Spustením WebThings Gateway na vašom vlastnom VPS udržíte údaje o zariadeniach, pravidlá automatizácie a konfiguráciu doplnkov úplne mimo cloudov dodávateľov. Brána natívne podporuje protokoly MQTT a IP, zatiaľ čo doplnky Zigbee, Z-Wave a Bluetooth zostávajú k dispozícii pre používateľov, ktorí spárujú VPS so vzdialeným mostom alebo kompatibilným hardvérom.
Kľúčové vlastnosti WebThings Gateway
Web vecí API
Každé pripojené zariadenie je sprístupnené prostredníctvom štandardného HTTP a WebSocket Web Things API na použitie v skriptoch, dashboardoch a aplikáciách tretích strán.
Vizuálny pravidlový mechanizmus
Editor pravidiel typu drag-and-drop vám umožňuje spájať spúšťače a akcie naprieč akýmkoľvek pripojeným zariadením bez písania kódu.
Ekosystém doplnkov
Nainštalujte adaptéry pre MQTT, Philips Hue, TP-Link, IKEA Tradfri, virtuálne senzory a desiatky ďalších z vstavaného adresára doplnkov.
Súkromné v predvolenom nastavení
Všetky údaje o zariadeniach, záznamy a automatizácie zostávajú na vašom VPS bez účtu dodávateľa, bez telemetrie a bez potreby cloudového relé.
Pôdorys a protokoly
Umiestnite zariadenia na vlastný pôdorys a prezrite si historické údaje zo senzorov pomocou vstavaného prehliadača protokolov na riešenie problémov.
Hlas a prístup HTTPS
Voliteľné tunelovanie, HTTPS a integrácie s hlasovými asistentmi vám umožňujú bezpečne dosiahnuť bránu odkiaľkoľvek.
Prečo spustiť WebThings Gateway na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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