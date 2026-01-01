Zľava až do výšky 69 % na WebThings Gateway

Nasaďte WebThings Gateway jedným kliknutím.

Brána Web vecí s otvoreným zdrojovým kódom na zjednotenie a ovládanie zariadení inteligentnej domácnosti z privátneho webového ovládacieho panela.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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Nasaďte WebThings Gateway jedným kliknutím.

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KVM 1
17,99
5,49/mes.
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Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99
7,99/mes.
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Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť WebThings Gateway

WebThings Gateway je open-source implementácia špecifikácie Web of Things, pôvodne vyvinutá spoločnosťou Mozilla a teraz udržiavaná komunitou WebThings. Prepája zariadenia inteligentnej domácnosti z rôznych ekosystémov do jedného súkromného ovládacieho panela, sprístupňujúc každé zariadenie ako Web Thing so štandardným HTTP a WebSocket API.

Spustením WebThings Gateway na vašom vlastnom VPS udržíte údaje o zariadeniach, pravidlá automatizácie a konfiguráciu doplnkov úplne mimo cloudov dodávateľov. Brána natívne podporuje protokoly MQTT a IP, zatiaľ čo doplnky Zigbee, Z-Wave a Bluetooth zostávajú k dispozícii pre používateľov, ktorí spárujú VPS so vzdialeným mostom alebo kompatibilným hardvérom.

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Kľúčové vlastnosti WebThings Gateway

Web vecí API

Každé pripojené zariadenie je sprístupnené prostredníctvom štandardného HTTP a WebSocket Web Things API na použitie v skriptoch, dashboardoch a aplikáciách tretích strán.

Vizuálny pravidlový mechanizmus

Editor pravidiel typu drag-and-drop vám umožňuje spájať spúšťače a akcie naprieč akýmkoľvek pripojeným zariadením bez písania kódu.

Ekosystém doplnkov

Nainštalujte adaptéry pre MQTT, Philips Hue, TP-Link, IKEA Tradfri, virtuálne senzory a desiatky ďalších z vstavaného adresára doplnkov.

Súkromné v predvolenom nastavení

Všetky údaje o zariadeniach, záznamy a automatizácie zostávajú na vašom VPS bez účtu dodávateľa, bez telemetrie a bez potreby cloudového relé.

Pôdorys a protokoly

Umiestnite zariadenia na vlastný pôdorys a prezrite si historické údaje zo senzorov pomocou vstavaného prehliadača protokolov na riešenie problémov.

Hlas a prístup HTTPS

Voliteľné tunelovanie, HTTPS a integrácie s hlasovými asistentmi vám umožňujú bezpečne dosiahnuť bránu odkiaľkoľvek.

Prečo spustiť WebThings Gateway na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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