Nasadiť Collabora Online jedným kliknutím.
Samo-hostený online kancelársky balík založený na LibreOffice, ktorý umožňuje tímom spoločne upravovať dokumenty, tabuľky a prezentácie v prehliadači.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Collabora Online
Collabora Online je samo-hostovaná online kancelárska sada založená na technológii LibreOffice, ktorá beží výhradne v prehliadači. Tímy otvárajú dokumenty Word, Excel a PowerPoint priamo z aplikácie na ukladanie súborov, ako sú Nextcloud, Seafile alebo Pydio Cells, a spoločne ich upravujú v reálnom čase s živými kurzormi, komentármi, sledovaním zmien a okamžitými náhľadmi – bez potreby desktopového klienta, Microsoft 365 alebo Google Workspace.
Samo-hostovanie Collabora na vašom vlastnom VPS udržiava každý dokument, tabuľku a prezentáciu na infraštruktúre, ktorú ovládate. Spárujte ho s jednou z aplikácií na ukladanie súborov v tomto katalógu, aby ste svojmu tímu poskytli kompletnú lokálnu náhradu za cloudové kancelárske sady, s plnou kompatibilitou formátov súborov a bez poplatkov za používateľa.
Kľúčové vlastnosti Collabora Online
Spolupráca v reálnom čase
Viacero používateľov môže naraz upravovať ten istý súbor Word, Excel alebo PowerPoint so živými kurzormi, komentármi a okamžitou synchronizáciou zmien.
Kompatibilita s Microsoft Office
Otvárajte a ukladajte súbory .docx, .xlsx a .pptx bez straty konverzie vďaka natívnemu vykresľovaniu formátov OOXML v LibreOffice.
Integruje sa s úložiskom súborov
Integruje sa s Nextcloud, Seafile, Pydio Cells a ďalšími súborovými servermi s podporou WOPI bez akejkoľvek zmeny kódu v hostiteľskej aplikácii.
Sledovať zmeny a komentáre
Prezrite si dokumenty s režimom sledovania zmien, vloženými komentármi, návrhmi a históriou verzií, známymi z desktopových kancelárskych balíkov.
Vhodné pre mobilné a tabletové zariadenia
Dotykovo optimalizované rozhranie editora funguje na telefónoch, tabletoch a Chromebookoch, takže prispievatelia môžu upravovať z akéhokoľvek zariadenia.
Prečo spustiť Collabora Online na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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