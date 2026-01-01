Nasaďte EdgeDB jednoklikovou inštaláciou.
Grafovo-relačné databáza novej generácie postavená na PostgreSQL s moderným dotazovacím jazykom a intuitívnym dátovým modelom.
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S čím sa dá postaviť EdgeDB
EdgeDB je open-source databáza, ktorá prehodnocuje relačnú paradigmu. Postavená na osvedčenom engine PostgreSQL, predstavuje bohatý objektovo-relačný dátový model, dedičnosť schémy a EdgeQL – dotazovací jazyk navrhnutý tak, aby bol výraznejší a bezpečnejší ako SQL. Vývojári profitujú z vypočítaných vlastností, vlastností odkazov a vstavaných nástrojov na migráciu, ktoré eliminujú manuálnu správu schémy.
Samohosting EdgeDB na vašom vlastnom VPS vám poskytuje plnú kontrolu nad konfiguráciou databázy, alokáciou zdrojov a rezidenciou dát. Môžete vyladiť nastavenia PostgreSQL tak, aby zodpovedali vašej pracovnej záťaži, implementovať vlastné stratégie zálohovania a integrovať sa s vašou infraštruktúrou bez obmedzení spravovaných databázových služieb.
Kľúčové vlastnosti EdgeDB
EdgeQL dotazovací jazyk
Moderná alternatíva k SQL s intuitívnou syntaxou, komponovateľnými výrazmi a výkonným prechádzaním grafu objektov, ktoré eliminuje komplexné dotazy s viacerými spojeniami.
Objektovo-relačný model
Definujte schémy pomocou objektových typov s dedičnosťou a vypočítanými vlastnosťami, čím sa znižuje nesúlad impedancie medzi kódom aplikácie a databázovou vrstvou.
Automatické migrácie
Generujte a aplikujte migrácie schémy automaticky z vašich definícií schémy, čím eliminujete ručne písané skripty ALTER TABLE a odchýlku migrácie.
Webové administrátorské UI
Vstavané prehliadačové rozhranie na skúmanie schémy, interaktívne dotazy a vizualizáciu dát bez inštalácie ďalších nástrojov.
Typovo bezpečné klientske knižnice
Oficiálne nástroje na tvorbu dotazov pre TypeScript, Python a Go generujú plne typovo bezpečný kód na prístup k databáze priamo z vašej schémy EdgeDB.
Prečo spustiť EdgeDB na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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