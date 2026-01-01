Zľava až do výšky 69 % na EdgeDB

Nasaďte EdgeDB jednoklikovou inštaláciou.

Grafovo-relačné databáza novej generácie postavená na PostgreSQL s moderným dotazovacím jazykom a intuitívnym dátovým modelom.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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Nasaďte EdgeDB jednoklikovou inštaláciou.

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KVM 1
17,99
5,49/mes.
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Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
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65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť EdgeDB

EdgeDB je open-source databáza, ktorá prehodnocuje relačnú paradigmu. Postavená na osvedčenom engine PostgreSQL, predstavuje bohatý objektovo-relačný dátový model, dedičnosť schémy a EdgeQL – dotazovací jazyk navrhnutý tak, aby bol výraznejší a bezpečnejší ako SQL. Vývojári profitujú z vypočítaných vlastností, vlastností odkazov a vstavaných nástrojov na migráciu, ktoré eliminujú manuálnu správu schémy.

Samohosting EdgeDB na vašom vlastnom VPS vám poskytuje plnú kontrolu nad konfiguráciou databázy, alokáciou zdrojov a rezidenciou dát. Môžete vyladiť nastavenia PostgreSQL tak, aby zodpovedali vašej pracovnej záťaži, implementovať vlastné stratégie zálohovania a integrovať sa s vašou infraštruktúrou bez obmedzení spravovaných databázových služieb.

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Kľúčové vlastnosti EdgeDB

EdgeQL dotazovací jazyk

Moderná alternatíva k SQL s intuitívnou syntaxou, komponovateľnými výrazmi a výkonným prechádzaním grafu objektov, ktoré eliminuje komplexné dotazy s viacerými spojeniami.

Objektovo-relačný model

Definujte schémy pomocou objektových typov s dedičnosťou a vypočítanými vlastnosťami, čím sa znižuje nesúlad impedancie medzi kódom aplikácie a databázovou vrstvou.

Automatické migrácie

Generujte a aplikujte migrácie schémy automaticky z vašich definícií schémy, čím eliminujete ručne písané skripty ALTER TABLE a odchýlku migrácie.

Webové administrátorské UI

Vstavané prehliadačové rozhranie na skúmanie schémy, interaktívne dotazy a vizualizáciu dát bez inštalácie ďalších nástrojov.

Typovo bezpečné klientske knižnice

Oficiálne nástroje na tvorbu dotazov pre TypeScript, Python a Go generujú plne typovo bezpečný kód na prístup k databáze priamo z vašej schémy EdgeDB.

Prečo spustiť EdgeDB na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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