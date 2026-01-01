Nasaďte NocoBase jednoklikovou inštaláciou.
Rozšíriteľná bezkódová platforma s otvoreným zdrojovým kódom na vytváranie interných nástrojov a obchodných aplikácií s architektúrou založenou na pluginoch.
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S čím sa dá postaviť NocoBase
NocoBase je open-source no-code/low-code platforma, ktorá prioritizuje škálovateľnosť a kombinuje vizuálne rozhranie s architektúrou založenou na pluginoch, aby mohli efektívne spolupracovať občianski vývojári aj inžinieri. Jej nástroj na modelovanie dát, nástroj na tvorbu UI pomocou drag-and-drop a nástroje na automatizáciu pracovných postupov pokrývajú všetko od jednoduchých CRUD aplikácií až po komplexné viacnájomné podnikové aplikácie.
Vlastné hostovanie NocoBase na vašom VPS odstraňuje poplatky za používateľa, uchováva citlivé obchodné dáta na vašej vlastnej infraštruktúre a dáva vývojovým tímom slobodu inštalovať vlastné pluginy a integrovať sa s internými systémami bez akýchkoľvek obmedzení dodávateľa.
Kľúčové vlastnosti NocoBase
Vizuálne dátové modelovanie
Definujte tabuľky, polia a komplexné vzťahy prostredníctvom vizuálneho rozhrania, s podporou pre všetky bežné typy polí vrátane príloh, vzorcov a vyhľadávaní.
Drag-and-drop nástroj na tvorbu používateľského rozhrania
Navrhujte responzívne aplikačné rozhrania usporiadaním blokov a komponentov na plátne, bez potreby front-end kódu pre štandardné rozloženia.
Architektúra založená na pluginoch
Rozšírte platformu o komunitné alebo vlastné pluginy pre nové typy polí, akcie a integrácie bez úpravy základnej aplikácie.
Automatizácia pracovného postupu
Vytvárajte podmienené obchodné procesy a schvaľovacie toky vizuálne, spúšťajúc akcie pri zmenách údajov bez písania backendovej logiky od základov.
Povolenia založené na rolách
Riadenie prístupu k údajom a prvkom používateľského rozhrania na úrovni rolí, podporujúc viacnájomnosť a izoláciu na úrovni oddelení v rámci jednej inštalácie.
Automaticky generované API
Každý dátový model automaticky sprístupňuje koncové body REST API, čo umožňuje integráciu s externými systémami a vlastnými front-endmi bez dodatočného vývoja.
Prečo spustiť NocoBase na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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