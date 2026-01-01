Nasadiť PeerTube jedným kliknutím.
Federatívna peer-to-peer video platforma na publikovanie a zdieľanie videí bez závislosti od YouTube alebo centrálnej infraštruktúry.
Vyberte si VPS plán pre PeerTube
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť PeerTube
PeerTube je bezplatná, open-source, federovaná platforma na hosťovanie videí, vytvorená ako suverénna alternatíva k YouTube a Vimeo. Každá inštancia PeerTube je nezávislá, ale prepojená prostredníctvom protokolu ActivityPub, takže vaši diváci môžu sledovať kanály z akéhokoľvek iného servera PeerTube, zatiaľ čo každé video, komentár a odber žije na infraštruktúre, ktorú ovládate.
WebRTC peer-to-peer streamovanie umožňuje divákom zdieľať šírku pásma navzájom, takže jedno populárne video nespôsobí pád vášho servera počas špičiek v prevádzke. Zabalené PostgreSQL, Redis a transkódovacia pipeline bežia výhradne na vašom VPS, čo dáva tvorcom a komunitám plné vlastníctvo ich obsahu, publika a moderačných zásad — žiadny algoritmický kanál, žiadna demonetizácia, žiadni sprostredkovatelia reklamy.
Kľúčové vlastnosti PeerTube
Federované prostredníctvom ActivityPub
Diváci z akejkoľvek inštancie PeerTube, Mastodon alebo inej ActivityPub môžu sledovať váš kanál, komentovať a zdieľať videá naprieč Fediversom.
Peer-to-peer streamovanie
WebRTC v prehliadači znižuje šírku pásma servera tým, že umožňuje divákom zdieľať časti videa, takže virálne nahranie nespôsobí pád vášho VPS.
Vstavané prekódovanie
Automatické prekódovanie generuje viacero úrovní kvality pre každé nahranie – 240p až 4K – bez externých prekódovacích služieb.
Živé vysielanie a RTMP
Streamujte naživo z OBS alebo akéhokoľvek RTMP-kompatibilného kodéra priamo na váš kanál PeerTube s nahrávaním a záznamami.
Správa kanálov a zoznamov skladieb
Usporiadajte videá do kanálov, zoznamov videí a sérií s vlastnými miniatúrami, popismi a povoleniami pre spolupracovníkov.
Otvorené API a vloženia
Vkladajte videá kdekoľvek pomocou jednoriadkového iframe a integrujte s externými nástrojmi prostredníctvom plne zdokumentovaného REST API.
Prečo spustiť PeerTube na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.