Nasadiť Apache StreamPark jedným kliknutím.
Komplexný framework na vývoj streamovacích aplikácií a cloud-natívna výpočtová platforma v reálnom čase pre Apache Flink a Spark.
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S čím sa dá postaviť Apache StreamPark
Apache StreamPark je špičkový projekt Apache, ktorý zjednocuje celý životný cyklus aplikácií na spracovanie dátových tokov v reálnom čase, vytvorených na Apache Flink a Apache Spark. Spája rámec zameraný na vývojárov s predpripravenými API a konektormi s cloudovou operačnou konzolou na kompiláciu, nasadenie, monitorovanie a škálovanie úloh streamovania z jedného webového UI.
Samostatné hostovanie StreamParku na vašom vlastnom VPS udržiava artefakty úloh Flink, históriu nasadenia a prevádzkové metadáta pod vašou kontrolou, pričom odstraňuje náklady a zložitosť prevádzkovania samostatnej riadiacej roviny na spracovanie dátových tokov na hyperscaleri.
Kľúčové vlastnosti Apache StreamPark
Flink a Spark zjednotené
Vyvíjajte, nasadzujte a prevádzkujte streamovacie úlohy Apache Flink a Apache Spark z jednej konzoly s podporou viacverzového runtime prostredia.
Tvorba úloh v prehliadači
Píšte aplikácie Flink SQL a založené na JAR vo webovom editore so zvýrazňovaním syntaxe, správou závislostí a históriou verzií.
Nasadenie jedným kliknutím
Spúšťajte úlohy do Standalone, YARN na Hadoop 2.x/3.x alebo do klastrov Kubernetes priamo z platformy bez opustenia prehliadača.
Vstavané monitorovanie
Sledujte spustené úlohy, kontrolné body, body uloženia a udalosti zlyhania pomocou dashboardov stavu v reálnom čase a integrácií upozornení.
Bohatý ekosystém konektorov
Dodávajte rýchlejšie s predpripravenými konektormi pre Kafka, JDBC, Doris, Paimon, ClickHouse a iné systémy pre veľké dáta a ML.
Prečo spustiť Apache StreamPark na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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