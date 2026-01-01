Nasadiť Bludit jednoklikovou inštaláciou.
Jednoduchý, rýchly a bezpečný súborový CMS pre osobné blogy a malé stránky bez potreby databázy.
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S čím sa dá postaviť Bludit
Bludit je open-source systém na správu obsahu s plochými súbormi, ktorý ukladá každý príspevok, stránku a nastavenie ako súbory Markdown a JSON na disk. Pretože nepotrebuje MySQL, PostgreSQL ani žiadnu inú databázu, je celý systém ľahší, rýchlejšie sa zálohuje a ľahšie sa migruje medzi servermi ako tradičné PHP CMS.
Vlastné hostovanie Bluditu na VPS poskytuje blogerom a majiteľom malých webových stránok plné vlastníctvo ich obsahu a tém, bez poplatkov za hosting tretích strán a bez viazanosti na platformu. Príspevky je možné upravovať z administrácie založenej na prehliadači alebo priamo v súborovom systéme, a projekt je dodávaný so vstavaným správcom obrázkov, systémom pluginov a modernými témami pripravenými na prispôsobenie.
Kľúčové vlastnosti Bludit
Nevyžaduje sa databáza
Ukladá všetok obsah v plochých súboroch Markdown a JSON, takže nasadenie, zálohovanie a správa verzií sú také jednoduché ako kopírovanie priečinka.
Publikovanie v Markdown
Píšte príspevky a stránky v Markdown s prehliadačovým editorom, ktorý podporuje koncepty, plánované publikovanie a kategórie.
Témy a pluginy
Prispôsobte vzhľad vstavanými modernými témami a rozšírte funkčnosť systémom doplnkov bez zásahu do základného kódu.
Vstavaný správca obrázkov
Nahrať, usporiadať a vložiť obrázky z knižnice médií integrovanej do administračnému panelu bez externých úložných služieb.
Viacpoužívateľské roly
Pozvite redaktorov a autorov s odlišnými oprávneniami, aby viacerí prispievatelia mohli publikovať bez zdieľania jedného účtu.
Prečo spustiť Bludit na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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