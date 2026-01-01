Nasaďte EmbyStat jednoklikovou inštaláciou.
Informačný panel štatistík a analýz pre mediálne servery Emby a Jellyfin s podrobnými prehľadmi knižnice a správami o sledovaní.
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S čím sa dá postaviť EmbyStat
EmbyStat je špecializovaná aplikácia na analýzu a štatistiky pre mediálne servery Emby a Jellyfin. Priamo sa pripája k API vášho mediálneho servera, aby zbierala údaje o vašej knižnici, návykoch sledovania a výkone servera, pričom tieto informácie prezentuje prostredníctvom vizuálnych panelov a podrobných správ.
Nasadenie EmbyStat na VPS zaisťuje nepretržitý zber dát na pozadí a vždy dostupné analýzy bez spotrebovania zdrojov na samotnom mediálnom serveri. Trvalé úložisko uchováva historické štatistiky pre dlhodobú analýzu trendov a plánovaný zber udržiava správy aktuálne bez manuálneho zásahu.
Kľúčové vlastnosti EmbyStat
Knižničné štatistiky
Podrobné rozdelenie vašej filmovej a televíznej knižnice podľa žánru, kvality, jazyka a hodnotenia poskytuje kompletný obraz o vašej zbierke médií.
Prezeranie analytiky
Sledujte históriu pozerania a vzorce pozerania pre každého používateľa, odhaľujúc, ktorý obsah je pozeraný, opakovane pozeraný alebo nedokončený.
Detekcia duplikátov
Identifikuje duplicitné súbory vo vašej knižnici, aby pomohol získať späť úložný priestor a udržiavať čistú, dobre organizovanú zbierku.
Monitorovanie zdravia servera
Sleduje metriky výkonu servera a aktivitu používateľov, aby pomohol identifikovať úzke miesta a zabezpečil plynulý zážitok zo streamovania.
Interaktívne grafy
Vizuálne informačné panely s grafmi a diagramami uľahčujú skúmanie trendov a zdieľanie poznatkov knižnice na prvý pohľad.
Prečo spustiť EmbyStat na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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