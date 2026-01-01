Nasadenie Prehliadača súborov jedným kliknutím.
Ľahký webový správca súborov na prehliadanie, nahrávanie a správu serverových súborov priamo z vášho prehliadača.
Vyberte si VPS plán pre File Browser
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť File Browser
File Browser je ľahký, open-source webový správca súborov, ktorý premení akýkoľvek adresár na vašom serveri na plnohodnotné rozhranie na správu súborov prístupné z akéhokoľvek prehliadača. Podporuje viacerých používateľov s konfigurovateľnými povoleniami, zdieľanie súborov prostredníctvom verejných odkazov, nahrávanie súborov potiahnutím myšou (drag-and-drop) a vstavaný editor kódu — to všetko bez potreby klientov SSH alebo FTP.
Vlastné hostovanie File Browser na vašom VPS udržuje súbory súkromné a pod vašou kontrolou, umožňuje vám bezpečne udeliť členom tímu alebo klientom prístup k špecifickým adresárom bez odhalenia prihlasovacích údajov servera a vyžaduje minimálne zdroje, takže beží pohodlne popri vašich ostatných aplikáciách.
Kľúčové vlastnosti File Browser
Viacpoužívateľské oprávnenia
Vytvorte používateľské účty s podrobným prístupom k adresárom a povoleniami založenými na rolách, aby každá osoba videla a upravovala len súbory, ktoré potrebuje.
Drag-and-drop nahrávanie
Nahrajte jednotlivé súbory, viacero súborov alebo celé priečinky priamo z prehliadača so sledovaním priebehu v reálnom čase – nie je potrebný žiadny FTP klient.
Vstavaný editor kódu
Upravujte konfiguračné súbory, skripty a textové súbory priamo v prehliadači bez prepínania na samostatnú reláciu SSH alebo textový editor.
Verejné odkazy na zdieľanie
Generujte zdieľateľné odkazy na stiahnutie pre súbory alebo priečinky, čo vám umožní posielať obsah externým príjemcom bez toho, aby ste im udelili prístup k serveru.
Spravovanie archívu
Vytvárajte a extrahujte archívy ZIP a TAR priamo prostredníctvom webového rozhrania, čím sa zjednodušujú dávkové prenosy a zálohy súborov.
Prečo spustiť File Browser na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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