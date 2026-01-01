Nasadenie LakeFS inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source správa verzií podobná Gitu pre vaše dátové jazero, prinášajúca vetvenie a potvrdzovanie zmien do objektového úložiska.
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S čím sa dá postaviť LakeFS
LakeFS je open-source platforma na verzovanie dát, ktorá aplikuje pracovné postupy podobné Gitu na dátové jazerá. Umožňuje tímom vytvárať vetvy pre izolované experimentovanie s dátami, potvrdzovať reprodukovateľné snímky a atomicky zlučovať zmeny — to všetko bez duplikovania dát. LakeFS natívne pracuje s AWS S3, Azure Blob Storage a Google Cloud Storage, pričom sprístupňuje plne S3-kompatibilné API, takže existujúce nástroje nevyžadujú žiadne úpravy.
Vlastné hostovanie LakeFS na vašom VPS poskytuje dátovým a ML tímom plnú kontrolu nad ich infraštruktúrou na verzovanie dát. Či už potrebujete reprodukovateľné experimenty strojového učenia, bezpečné testovacie prostredia pre ETL pipeline, alebo možnosť vrátiť späť nesprávne načítanie dát, LakeFS prináša rovnakú dôveru do dátových operácií, akú prináša Git do kódu.
Kľúčové vlastnosti LakeFS
Vetvenie dát podobné Gitu
Vytvorte izolované dátové vetvy na experimentovanie alebo staging bez duplikovania objektov, pomocou vetvenia s nulovou kópiou podporeného iba metadátami.
Reprodukovateľné commity
Uložte dátové snímky kedykoľvek, aby sa experimenty strojového učenia a spustenia pipeline mohli presne reprodukovať zo známeho stavu dát.
Atómové zlúčenia
Atomické zlúčenie dátových vetiev späť do hlavnej vetvy, čím sa zabezpečí, že následní spotrebitelia vždy uvidia konzistentný a kompletný súbor údajov.
S3-kompatibilné API
LakeFS sprístupňuje plne S3-kompatibilný koncový bod, takže Spark, Pandas a ďalšie nástroje sa pripájajú bez akýchkoľvek zmien kódu.
Vrátenie údajov
Okamžite sa vráťte k akémukoľvek predchádzajúcemu commitu na obnovenie po náhodných odstráneniach alebo zlom príjme dát v priebehu sekúnd.
Prečo spustiť LakeFS na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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