Nasadiť Cockpit CMS inštaláciou jedným kliknutím.
Odľahčený API-first headless CMS pre vývojárov, ktorí potrebujú flexibilné modelovanie obsahu bez réžie monolitického CMS.
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S čím sa dá postaviť Cockpit CMS
Cockpit je moderný headless systém na správu obsahu vytvorený pre vývojárske pracovné postupy. Poskytuje čisté, intuitívne rozhranie na definovanie typov obsahu, kolekcií a singletonov, a následne automaticky generuje RESTful a GraphQL API pre každý obsahový model — bez potreby vlastného API kódu. Jeho nízka náročnosť znamená rýchlejšie nasadenie a nižšiu spotrebu zdrojov v porovnaní s tradičnými CMS platformami.
Vlastné hostovanie Cockpitu na vašom VPS udržiava redakčný obsah, používateľské dáta a API tokeny vo vašej vlastnej infraštruktúre. Zachovávate si plnú kontrolu nad limitmi API požiadaviek, autentifikáciou a úložiskom, pričom doručujete obsah do akéhokoľvek front-end frameworku — React, Vue, Angular, mobilných aplikácií alebo generátorov statických stránok ako Next.js a Gatsby.
Kľúčové vlastnosti Cockpit CMS
API-prvé poskytovanie obsahu
Každá kolekcia obsahu automaticky získa koncové body REST a GraphQL, pripravené napájať akúkoľvek front-endovú alebo mobilnú aplikáciu.
Flexibilné modelovanie obsahu
Definujte vlastné typy polí, vnorené štruktúry a vzťahy obsahu bez písania migrácií schémy.
Viacjazyčná podpora
Spravujte lokalizovaný obsah natívne pre medzinárodné stránky bez ďalších doplnkov alebo externých prekladateľských služieb.
Povolenia založené na rolách
Priraďte podrobné úrovne prístupu editorom, prispievateľom a klientom API, aby každá rola pristupovala len k tomu, k čomu má.
Integrácia webhookov
Spúšťajte automatizované pracovné postupy a invalidácie vyrovnávacej pamäte pri zmenách obsahu s konfigurovateľnými koncovými bodmi webhookov.
Prečo spustiť Cockpit CMS na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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