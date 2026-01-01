Nasadenie LavinMQ inštaláciou jedným kliknutím.
Vysoko výkonný AMQP sprostredkovateľ správ doručujúci až jeden milión správ za sekundu s integrovaným webovým rozhraním na správu.
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S čím sa dá postaviť LavinMQ
LavinMQ je ľahký, vysokovýkonný message broker postavený na protokole AMQP 0-9-1. Navrhnutý s ohľadom na priepustnosť, dosahuje až jeden milión správ za sekundu pri zachovaní nízkej spotreby pamäte a CPU – čo z neho robí ideálnu voľbu pre tímy, ktoré potrebujú spoľahlivé zasielanie správ bez vysokých nákladov na infraštruktúru.
Samohosting LavinMQ na vašom VPS vám dáva plnú kontrolu nad vašou infraštruktúrou zasielania správ. Podporuje typy výmen direct, topic, fanout a pokročilé, spolu s klastrovaním, federáciou, stream frontami, MQTT a monitorovaním Prometheus – všetko potrebné pre produkčné pipeline zasielania správ.
Kľúčové vlastnosti LavinMQ
Vysoká priepustnosť
S preukázaným výkonom až milión správ za sekundu, LavinMQ poskytuje výnimočný výkon pre náročné spracovanie správ.
Podpora AMQP a MQTT
Natívne podporuje protokoly AMQP 0-9-1 a MQTT, vďaka čomu je kompatibilný so širokou škálou klientov správ a knižníc.
Webové spravovanie UI
Vstavané manažérske rozhranie vám umožňuje monitorovať fronty, výmeny, pripojenia a rýchlosť správ z ľubovoľného prehliadača.
Pokročilé typy výmeny
Podporuje priame, tématické, rozosielacie, konzistentné hašovacie, mŕtve a oneskorené výmeny správ pre flexibilnú logiku smerovania.
Klastrovanie a Federácia
Horizontálne škálovanie so vstavanou podporou klastrovania a federácie pre distribuované nasadenia s vysokou dostupnosťou.
Integrácia Prometheus
Sprístupňuje metriky pre scraping Prometheusom, umožňujúc bezproblémovú integráciu s dashboardmi Grafana a upozorňovacími kanálmi.
Prečo spustiť LavinMQ na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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